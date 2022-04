Wochenduell: FCZ und die Lions ganz oben – Ist es gut für den Sport, wenn die zwei wichtigsten Titel nach Zürich gehen? Dem FC Zürich ist der Titel in der Fussballmeisterschaft so gut wie sicher, und auch die ZSC Lions stehen kurz vor dem Triumph. Bei weitem nicht alle Sportfans in der Schweiz freut das. Benjamin Schmidt Linus Schauffert

Die Spieler des FC Zürich feiern den 5:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Sion. Foto: Tamedia

Ja: Für den Glanz des Schweizer Sports kann es nur von Vorteil sein, dass wichtige Titel mal wieder in die einzige Metropole der Schweiz geholt werden.

Das hat doch jeder schon mal erlebt: Wenn man in den Urlaub fährt und sich mit ausländischen Weggenossen über seine Schweizer Heimat unterhält, sind immer alle felsenfest davon überzeugt, dass Zürich – und nicht Bern – die Hauptstadt der Schweiz ist. Was sagt einem das? Dass Zürich unbestritten die Schweizer Stadt mit der grössten nationalen, aber auch internationalen Strahlkraft ist – ob man sie nun mag oder nicht.

So kann es für den Glanz des Schweizer Sports nur von Vorteil sein, dass die Titelträger der national renommiertesten Sportarten zur Abwechslung mal wieder aus der landesweit einzigen Metropole kommen. Denn dominiert wurde in den letzten Jahren anderswo: im Fussball lange bekanntlich in Basel, dann (in Fussball und Eishockey) in Bern. Auf acht Meisterschaften in Serie des FCB folgten vier der Young Boys, die Monopolstellung im Schweizer Fussball hatte sich verschoben und wird nun durch den FC Zürich zumindest vorübergehend aufgelöst.

Darüber kann man sich – auch als neutraler Nicht-Fan des FCZ – nur freuen. Auch, wenn man einen Blick ins Nachbarland wagt, wo der FC Bayern seit zehn Jahren den Meistertitel abräumt und alle darüber klagen, wie langweilig ihre Liga doch ist. In der Schweiz wurde ein ähnliches Schicksal abgewendet, durch den FC Zürich.

Natürlich, man kann nun wieder argumentieren, dass der FC Zürich kein würdiger Titelträger ist, weil zu Pandemiezeiten gleich viele Anhänger im Letzigrund herumgeisterten wie davor – nämlich so gut wie keine. Und dass die ZSC Lions den Titel nicht verdient hätten, weil man die Viertelfinalserie gegen den EHC Biel beinahe verlor. Und doch, die Begeisterung für den Sport in der Stadt Zürich, sie steigt.

Der bescheidene Zuschauerandrang im Letzigrund erhöhte sich im Zuge der FCZ-Erfolgswelle deutlich, und er könnte noch weiter steigen, nachdem der FCZ tatsächlich als Meister feststeht, auch hinsichtlich der nächsten Saison. Noch weiter könnte sich das Bedürfnis erhöhen, ein FCZ- (oder auch GC-)Heimspiel zu besuchen, sollte der Bau des neuen Fussballstadions endlich vorangetrieben werden können, der sich derzeit noch verzögert.

Der ZSC hingegen wird im nächsten Winter in seine neue Heimatstätte umziehen können. Und der Meistertitel von der aktuellen Saison kann als Katalysator dienen, dass auch die neue Arena schnell vom ZSC-Fieber gepackt wird und die Sportstadt Zürich weiter an Attraktivität zulegt. Benjamin Schmidt

Ist es gut für den Schweizer Sport, wenn die zwei wichtigsten Titel nach Zürich gehen? Ja: Für den Glanz des Schweizer Sports kann es nur von Vorteil sein, dass wichtige Titel mal wieder in die einzige Metropole der Schweiz geholt werden. Nein: Die Stadt Zürich würde von einem Doppelsieg kaum profitieren – vielmehr würde dieser sie von der übrigen Schweiz abschneiden. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Die Stadt Zürich würde von einem Doppelsieg kaum profitieren – vielmehr würde dieser sie von der übrigen Schweiz abschneiden.

Noch ist es ja nicht so weit, aber bereits am Sonntag könnten die beiden wichtigsten Meistertitel im Schweizer Sport nach Zürich gegangen sein. Die ZSC Lions können bereits am Mittwoch im fünften Playoff-Spiel gegen den EV Zug Meister werden, der FC Zürich dann am Sonntag darauf in Basel. Doch sollte es wirklich so weit kommen, hätte das keine guten Auswirkungen auf die Schweizer Sportlandschaft.

Was könnte denn auch positiv daran sein, wenn eine einzelne Stadt im Schweizer Sport temporär eine solche Vormachtstellung einnimmt? Was den Sportfan freut, ist doch gerade die Diversität im Land. Wenn sich der Erfolg auf eine einzelne Region konzentriert, ist das nicht nur langweilig, sondern auch frustrierend für die übrigen Gegenden.

Zudem zieht Zürich keinen Nutzen aus dem bevorstehenden Erfolg. Weder der Fussball noch das Eishockey weisen nennenswertes Wachstum auf – nicht in Sachen Interesse und auch nicht in Sachen Ressourcen.

Das liegt wohl daran, dass der Sport für die Identität der grössten Schweizer Stadt nicht ausschlaggebend ist. In Zürich spielen andere Dinge eine Rolle. Etwa eben die Grösse, die Wirtschaft oder die Kultur. Im Gegensatz dazu hat der FCB für Basel einen viel höheren Stellenwert.

Weiter ist davon auszugehen, dass der Zürcher Erfolg den Rest der Schweizer Sportlandschaft dazu bringen wird, sich noch weiter von der Stadt zu entfernen. Denn der ZSC und der FCZ waren nie dafür bekannt, Fans aus anderen Regionen für sich begeistern zu können, wie dies beispielsweise die Young Boys, der FC Basel oder auch der SC Bern vermochten. Viel eher distanziert man sich von der grössten Schweizer Stadt, lässt sie ihr eigenes Ding machen.

Zürich war schon immer eine Insel innerhalb der Schweiz. Eine Insel, von der besonders im Sport oft Abstand gehalten wurde. Der Doppelsieg würde Zürich nicht etwa attraktiver machen – eher noch weiter isolieren.

Auch kann man sich unschwer vorstellen, wie prekär ein Sieg des FCZ beim Klassiker am Sonntag wäre. Zürich würde für Fussballbasel erneut zum grossen Feindbild, würde YB als Hauptkonkurrenten der letzten Jahre endgültig ablösen und die Rivalität zwischen FCB und FCZ erneut entfachen. Und zu welchen unschönen Handlungen die beiden Fangemeinden in der Lage sind, hat man in der Vergangenheit zur Genüge gesehen. Linus Schauffert

Das Wochenduell: Die «Basler Zeitung» stellt sich ab sofort in regelmässigem Abstand Themen, welche die Sportwelt bewegen – und beleuchtet dabei in einem Pro und Kontra beide Seiten. Zuletzt erschienen: Sollen Bodychecks im Eishockey verboten werden? Gewinnt Tiger Woods nochmals ein Major-Turnier? Braucht die Super League diese Modusänderung? Ist der Druck im Frauentennis zu gross? Ist Basel reif für Profi-Eishockey?

Fehler gefunden?Jetzt melden.