Wochenduell: Historischer Hattrick – Ist Erling Haaland der beste Spieler der Welt? Der Norweger ist der erste Spieler der Premier-League-Geschichte, der in drei aufeinanderfolgenden Heimspielen einen Hattrick erzielt. Gibt es zurzeit einen besseren? Luc Durisch Benjamin Schmidt

14 Tore in 8 Ligaspielen: Erling Haaland bejubelt seinen Treffer zum 2:0 gegen Manchester United. Foto: Laurence Griffiths (Getty Images)

Ja, Erling Haaland ist eine Naturgewalt und hat seine Fähigkeiten unabhängig von der Teamzugehörigkeit unter Beweis gestellt.

Erling Braut Haaland ist ein Phänomen! 174 Profipartien für Molde, Salzburg, Borussia Dortmund und Manchester City absolvierte der norwegische Stürmer bisher in seiner Profikarriere. Dabei schoss er 152 Treffer und bereitete weitere 39 vor. Auch für die Nationalmannschaft Norwegens weist der 22-Jährige eine ähnlich imposante Statistik auf. In 23 Partien gelangen ihm 21 Tore. Und dazu erzielte Erling Haaland beim 6:3-Sieg am Wochenende gegen den Rivalen Manchester United bereits seinen dritten Premier-League-Hattrick. Dafür brauchte er nur 8 (!) Spiele. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter Michael Owen vollbrachte diese Leistung erst nach 48 Partien.

Der Norweger ist der Mann der Stunde. Kaum ein Sommertransfer ist so eingeschlagen wie er. Haaland ist momentan das Mass aller Dinge, der aktuell beste Spieler der Welt. Er ist eine Naturgewalt und ist kaum aufzuhalten. Der Norweger nutzt seine 1, 95 Meter Körpergrösse gekonnt aus. Anders als die meisten Spieler seiner Grösse ist der junge Stürmer darüber hinaus enorm schnell und beweglich. Beispiel gefällig? Sein Treffer in Kung-Fu-Manier in der Champions League gegen den BVB. Wenn er so spielt, kann man gegen den Norweger nicht verteidigen.

Kritiker mögen anfügen, dass Haaland nur so erfolgreich ist, weil er bei einem der besten Clubs der Welt spielt. Diese Betrachtungsweise greift aber zu kurz. Man werfe lediglich einen Blick auf die eingangs zitierten Statistiken. Der junge Stürmer hat bei jedem Verein Leistung gezeigt. Unabhängig davon, ob es im Club gerade rundlief oder nicht.

Aktuell weist er die beste Torstatistik in den grossen fünf europäischen Ligen auf. Egal, ob man nur Treffer oder Skorerpunkte gesamthaft betrachtet. Und dies in der Premier League, der besten und ausgeglichensten Liga der Welt.

Auch kann man kritisieren, dass es andere Spieler gibt, die zwar weniger Tore erzielen oder weniger auffällig spielen, aber ebenfalls so starke Leistungen bringen, dass sie einen Anspruch auf den Titel «Aktuell bester Spieler der Welt» hätten. Dieser Einwand ist aber unberechtigt, denn es gibt keinen Spieler, der aktuell so viele Spiele im Alleingang entscheidet wie Haaland. Und letztlich geht es im Profifussball um Resultate. Der junge Norweger ist dafür ein Garant. Luc Durisch

Ist Erling Haaland der beste Spieler der Welt? Ja, Haaland ist eine Naturgewalt und hat seine Fähigkeiten unabhängig von der Teamzugehörigkeit unter Beweis gestellt. Nein, Haaland mag das fehlende Puzzleteil in Man Citys Startruppe sein – allerdings ist der Norweger zumindest jetzt noch nur so gut, wie ihn seine Mitspieler machen. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein, Haaland mag das fehlende Puzzleteil in Man Citys Startruppe sein – allerdings ist der Norweger zumindest jetzt noch nur so gut, wie ihn seine Mitspieler machen.

Erling Haaland ist ein Phänomen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ihn jedoch als den besten Fussballer der Welt zu bezeichnen, ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch unangebracht.

Der 22-Jährige steht erst seit Anfang Juli bei Manchester City unter Vertrag. Im Prinzip ist er also immer noch derselbe Spieler, der Borussia Dortmund in Richtung Insel verlassen hat. Natürlich ist augenscheinlich, dass er sich bereits inkrementell weiterentwickelt hat, zum weltbesten Fussballer wird man aber nicht innerhalb von drei Monaten. Und als solchen hat man ihn beim BVB auch noch nicht betitelt.

Dieses Prädikat wurde anderen zuteil, standardmässig den übermächtigen Messis und Ronaldos dieser Welt, neuerdings auch einem Robert Lewandowski, Karim Benzema oder Kevin De Bruyne.

Letzterer spielt nun mit Erling Haaland zusammen. Und der Belgier ist einer der Hauptfaktoren dafür, weshalb es dem Norweger tatsächlich so rundläuft. Man City verfügte wohl bereits vor Haalands Ankunft über das beste Kader Europas. Dass die Skyblues die Champions League noch immer nicht gewinnen konnten, liegt einzig und allein daran, dass sich Supertrainer Pep Guardiola in dieser Jahr für Jahr taktisch verzettelt. In der vergangenen Saison kam gegen Real Madrid eine Prise Pech dazu – oder eben ein überragender Karim Benzema.

Citys Truppe war jedoch schon in der prähaalandschen Ära exquisit. Und der Norweger mag nun das fehlende Puzzleteil sein, um den englischen Meister auf die nächste Stufe zu hieven. Seine unfassbaren Statistiken seit seinem Wechsel untermauern diese These. Doch 17 Tore in 11 Spielen hin oder her – die Saison ist noch jung, und Haaland hat die grossen Spiele noch vor sich, in denen es wirklich um die Wurst geht und er beweisen muss, ob er nun der Beste ist oder nicht.

So etwa, wie dies Karim Benzema in der abgelaufenen Spielzeit demonstriert hat. Der Franzose hat praktisch im Alleingang die neureichen Clubs aus Paris, London und Manchester aus der Königsklasse gekegelt und Real Madrid zum Titelgewinn geführt. Dies wird ihm mit grosser Wahrscheinlichkeit den Ballon d’Or sowie die Auszeichnung zum Weltfussballer einbringen. Das hat er sich verdient, während Erling Haaland sich ähnlichen Ruhm noch erarbeiten muss. Benjamin Schmidt

Fehler gefunden?Jetzt melden.