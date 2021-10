Mohamed Salah – Ist er der beste Fussballer der Welt? Der Ägypter ist in beneidenswerter Form. Liverpool-Legende Jamie Carragher behauptet sogar, dass es auf dem Globus keinen Besseren gebe als den ehemaligen FCB-Angreifer. Benjamin Schmidt

Liverpools Mohamed Salah (Mitte) schliesst sein Solo gegen Manchester City mit dem 2:1-Führungstreffer für den FC Liverpool ab. Foto: Andrew Yates (Keystone)

England

Während Granit Xhaka bei Arsenal verletzt ist und Fabian Schär bei Newcastle scheinbar nicht mehr gebraucht wird, ist Mohamed Salah derzeit der Überflieger der Premier League. Der Ägypter wurde neulich von Ex-Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher sogar als bester Spieler der Welt gehuldigt. Schaut man sich Salahs Auftritt beim 2:2-Remis gegen Meister Manchester City vom vergangenen Wochenende an, darf man Carraghers Worten ruhig Glauben schenken. Zunächst bereitete Salah den Führungstreffer von Sadio Mané mustergültig vor, ehe er seine Farben nach dem Ausgleich von Youngster Phil Foden erneut in Führung brachte. Und wie! Wie Slalomstangen liess er jegliche der dekorierten City-Verteidiger stehen und wuchtete den Ball mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuss an Goalie Ederson ins Netz. «Solche Tore schiessen nur die besten Spieler der Welt. Es ist ein Tor, über das man noch lange, lange sprechen wird», schwärmte auch Salahs Trainer Jürgen Klopp nach der Partie. Salah steuerte nun in sieben Pflichtspielen in Folge mindestens einen Treffer bei und ist massgeblich dafür mitverantwortlich, dass der FC Liverpool das einzige noch ungeschlagene Team in der Premier League ist.

Türkei

Ebenfalls einen Lauf hat derzeit Eren Derdiyok. Vor einer Woche machte er mit einem Hattrick für den Zweitligisten Ankaragücü auf sich aufmerksam. Nun traf der 33-jährige Routinier beim 2:1-Erfolg gegen Erzurumspor erneut. In der 35. Spielminute erzielte der Basler den Führungstreffer für das Heimteam, das sich momentan noch ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz befindet. Dies auch vor allem dank Derdiyok, der in den vergangenen fünf Ligaspielen in Folge insgesamt siebenmal ins gegnerische Tor traf.

Frankreich

Auch Aldo Kalulu spielt wie Derdiyok in der zweithöchsten Liga seines Verbands, und auch er durfte sich am Wochenende in die Skorerliste eintragen. Für Sochaux wurde er im Heimspiel gegen Chamois Niort gar zum Matchwinner. Der französische Flügelspieler traf in der 83. Minute zum 1:0-Siegtreffer. Dank Kalulu rückt Sochaux aufgrund des torlosen Unentschiedens von Toulouse gegen Amiens bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter der Ligue 2 heran.

Deutschland

Auch bei Gladbachs Breel Embolo zeigt die Formkurve derzeit nach oben. Der Schweizer Nationalspieler durfte am Wochenende nach überstandener Oberschenkelverletzung gegen den VFL Wolfsburg zum zweiten Mal in dieser Saison über 90 Minuten ran und stellte unter Beweis, weshalb Ex-YB-Trainer Adi Hütter auf ihn setzen sollte. Nach einem missglückten Schuss von Landsmann Denis Zakaria brachte Embolo seine Fohlen per Fallrückzieher aus kurzer Distanz früh in Führung, nur zwei Minuten später glänzte er beim 2:0 von Jonas Hoffmann als Assistgeber. In der 76. Spielminute stand der 24-Jährige beim Stand von 2:1 erneut im Mittelpunkt des Geschehens, als er nach einem Foul von Maxence Lacroix einen Penalty herausholte, den Captain Lars Stindl jedoch kläglich vergab. Die Borussia erzielte nichtsdestotrotz in der Nachspielzeit noch das 3:1, und Embolo hatte massgeblichen Anteil am ersten Gladbacher Auswärtssieg der Saison.

Argentinien

Länger nichts mehr zu hören gab es von Carlos Zambrano. Der Innenverteidiger war bei den Boca Juniors in jüngerer Vergangenheit nicht mehr als ein Ergänzungsspieler, und nun erhielt er ausgerechnet im sogenannten Superclásico gegen River Plate die Chance, sich für weitere Einsätze zu bewerben. Das Duell der Vereine aus Buenos Aires gilt zusammen mit dem Glasgower Old Firm als das prestigeträchtigste Stadtderby im Weltfussball. Und diese Chance nutzte Zambrano auch. Nach einer frühen Roten Karte für Verteidiger Marcos Rojo wurde der Peruaner eingewechselt, um die Stabilität in der Defensive wiederherzustellen. Dies gelang zwar nur bedingt, River Plate ging noch im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit war es jedoch Zambrano, der nach einer Ecke am höchsten stieg und seinem Verein mit dem Anschlusstreffer noch einmal Hoffnung schenkte, er kam allerdings zu spät. Dennoch machte der 32-Jährige damit Werbung in eigener Sache und darf in näherer Zukunft wieder auf mehr Einsatzminuten hoffen.

