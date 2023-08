Die Frage nach der GC-Niederlage – Ist eine Top-3-Platzierung in der Liga für den FCB realistisch? Nach der 1:3-Niederlage bei GC steht der FCB auf dem neunten Tabellenrang. Derweil spricht Verwaltungsrat Andreas Rey von einem Platz in den Top 3. Linus Schauffert

Klar. Es ist noch früh, sehr früh in der Saison. Und Fragen zu allfälligen Platzierungen zum Saisonende muten zu diesem Zeitpunkt durchaus verfrüht an. Aber dennoch drängen sie sich nach diesem Start und den jüngsten Aussagen von Verwaltungsrat Andreas Rey etwas auf.

Dieser verkündete am Samstag in einem offiziellen Statement des Vereins eine Top-3-Platzierung als Saisonziel der Basler. Dies mit der Begründung, dass es «die Wahrscheinlichkeit erhöht, nächstes Jahr wieder in eine Gruppenphase zu kommen».

Die momentane Tabellensituation so früh in der Saison zeichnet da ein anderes Bild: Nach der 1:3-Niederlage gegen GC steht man mit drei Punkten aus drei Spielen auf Rang neun. Und in der letzten Saison verpassten die Basler einen Platz in den Top 3 deutlich. Sie wurden Fünfter.

Verbessert hat sich das Basler Kader seither nicht – eher im Gegenteil. Mit Males, Amdouni, Zeqiri, Diouf, Pelmard und Adams fielen Spieler weg, die das Basler Spiel stark prägten. Sie zu ersetzen wird sehr schwierig, zumal die Adresse FC Basel durch das Aus im Europacup für junge Spieler an Attraktivität verlor.

Für das Erreichen des neu verkündeten Saisonziels spricht auf der anderen Seite jedoch der Wegfall der Dreifachbelastung. Denn nun kann Timo Schultz die Tage zwischen den Meisterschaftsspielen dazu nutzen, ordentlich mit seiner Mannschaft zu trainieren. Übungseinheiten, die der FCB zurzeit nötig hat.

