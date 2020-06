Clubs als Corona-Hotspots – Ist ein Superspreader-Event auch in den Basler Clubs möglich? Kurz gesagt: ja. Die Clubs sehen zwar Registrierungsmöglichkeiten vor, eine hundertprozentige Rückverfolgung ist jedoch nicht garantiert. Andrea Schuhmacher

Clubgäste sollten sich mit dem Handy und der ID für den Einlass in die Lokale registrieren. Doch das Registrierungssystem hat auch Lücken. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Nach den Superspreader-Events in Zürich und in Genf von letzter Woche stehen die Clubs in der Schweiz unter Generalverdacht. Wird von diesen Lokalen aus die gefürchtete zweite Corona-Welle durchs Land ziehen? Die Handhabung des Falles in Zürich hat jedenfalls aufgezeigt, dass die vom Club getroffenen Massnahmen ungenügend waren. Dadurch, dass sich mehrere Partygäste unter einem falschen Namen oder einer falschen E-Mail-Adresse beim Club Flamingo registrierten, konnten nicht alle potenziell Angesteckten identifiziert und informiert werden. Wir haben einige Basler Clubs gefragt: Kann ein Superspreader-Event auch hier eintreffen?