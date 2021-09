Atom-Endlager am Bözberg – «Ist die Sicherheit für eine Million Jahre gegeben?» Fragen über Fragen stellten sich an einem Informationsanlass in Windisch zum geplanten Nagra-Lager für radioaktive Abfälle. Klar ist: Das Tiefenlager am Bözberg dürfte frühestens 2030 gebaut werden. Franziska Laur

Mit dem Bohrturm wurde bis vor kurzem der Boden am Bözberg untersucht. Ob das Tiefenlager für Atommüll aber auch tatsächlich hierhin kommt, ist noch nicht klar. Foto: zvg

Wer von Basel her über den Bözberg Richtung Brugg fährt, sieht rechts Wälder und Wiesen. Kurz nachdem die Kuppe bricht und es hinuntergeht, war bis vor kurzem ein Bohrturm zu sehen. Der Boden wurde bis auf eine Tiefe von 2000 Metern untersucht: Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat Lage, Mächtigkeit und Barrieren-Eigenschaften des Opalinustons und weiterer Gesteine erforscht. Schon im kommenden Jahr will sie bekannt geben, ob das Tiefenlager für den Atommüll tatsächlich in den Bözberg kommt, also rund 50 Kilometer von Basel entfernt.