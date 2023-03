Ruf des Finanzplatzes – Ist die Schweiz eine «Bananen­republik»? Die Meinungen über das weltweite Ansehen der Schweiz nach dem Credit-Suisse-Kollaps gehen auseinander. Optimisten sprechen von einem «kleinen Kratzer». Pessimisten sehen das anders. Konrad Staehelin

Vom Markenzeichen der Schweiz zur Belastung: Das Hauptgebäude der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz wurde am 4. Februar 2008 vom Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter beleuchtet – als Start der Lichtkunsttour «Credit Suisse bekennt Farbe». Foto: Keystone

Sind die Finanzmärkte nervös, fliessen die Milliarden normalerweise in den Schweizer Franken. Nur dann nicht, wenn der Schaden in der Schweiz selbst angerichtet wurde: Als vorletzte Woche die Credit Suisse im Sterben lag und sich Bankaktien weltweit im Sturzflug befanden, legten andere sogenannt sichere Häfen wie Gold oder der japanische Yen zu. Dagegen wurden so viele Franken verkauft wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Schweizer Währung verlor gegenüber Dollar und Euro teilweise über zwei Prozent an Wert.