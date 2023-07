Zurück zum Originalzustand – Ist die Regierung bereit, den Arkaden-Umbau mit Globus zu überdenken? Die Basler Globus-Arkaden sollen mit Schaufenstern geschlossen werden, wie vor dem Umbau des Kaufhauses in den 70er-Jahren. Was halten Sie davon? Andrea Schuhmacher

Grossrat Stefan Wittlin (SP) bedauert den Verlust von Schatten und Witterungsschutz am Marktplatz. Visualisierung: PD

Die geplante Schliessung der Globus-Arkaden in Basel wirft viele Fragen auf. Wie genau wird der Strassenraum bei der Eisengasse und beim Marktplatz umgestaltet? Bereits heute kommen sich Velofahrerinnen, ausliefernde LKW, Busse und Fussgänger oft in die Quere: Wie soll das in Zukunft gehen – insbesondere vor der Fassade zum Marktplatz, wo keine Verbreiterung des Trottoirs vorgesehen ist?

Diese und weitere Fragen stellt Grossrat Stefan Wittlin (SP) in einer heute eingereichten Interpellation dem Basler Regierungsrat. Die Arkadenfläche gehört zum Strassenraum und somit dem Kanton. Er will die Allmendfläche Globus verkaufen und dafür das Trottoir breiter machen. Das Warenhaus will die Arkaden mit Schaufenstern schliessen und somit den Originalzustand des Gebäudes vor 1974 wiederherstellen.

Das sorgt in Basel für gemischte Gefühle. Wittlin bedauert etwa den Verlust «einer der wenigen witterungsgeschützten und beschatteten öffentlichen Orte am Marktplatz». Der SP-Grossrat will vom Regierungsrat wissen, wie er diese Qualitäten der heutigen Arkaden zu kompensieren gedenke. Und unter welchen Umständen die Regierung bereit sei, diesen Deal mit dem Globus nochmals zu überdenken.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

