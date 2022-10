Wochenduell: Auftakt der Skisaison – Ist die neue Abfahrt in Zermatt ein sinnvoller Event? Mit dem neuen Rennen auf dem Matterhorn beginnt die Saison für die Speedfahrer schon früher. Kritik gibt es nicht nur aufgrund der künstlichen Beschneiung. Luc Durisch Dominic Willimann

Ja, diese Abfahrt ist die schönste der Welt und schliesst die Lücke zwischen Sölden und den Rennen in Übersee.

Was wünscht sich der Ski-Konsument? Spektakel. Punkt. Dafür braucht es einerseits Fahrer, die um Hundertstelsekunden fighten. Andererseits aber auch Pisten, die ein solches Spektakel überhaupt erst garantieren.

Erinnern wir uns an Wengen und Kitzbühel. Ja, das sind Klassiker. Vielleicht sitzt deshalb gefühlt die halbe Schweiz an diesen Januar-Samstagen vor ihren Fernsehern und schaut sich diese Abfahrten an, während man andere Speedrennen heute vielmals als Zusammenfassung vor dem Schlafengehen konsumiert.

Es ist aber nicht nur die Historie dieser Rennen, die die Menschen bewegt. Es ist vor allem der Berg. Die Strecke. Der Hundschopf. Der Haneggschuss. Das Österreicherloch. Die Mausefalle. Die alte Schneise. Die Hausbergkante. Passagen, die von Jahr zu Jahr auf ein Neues faszinieren.

Und nun hat die FIS diese «Gran Becca» von Didier Defago kreieren lassen. Nicht irgendwo. Sondern dort, wo es am schönsten ist. In Zermatt. Beim Matterhorn. Dem meist fotografierten Berg der Welt. Es ist deshalb alles andere als vermessen, zu behaupten: Diese Abfahrt vom Wallis ins Aostatal – erst für die Männer und später für die Frauen – ist die schönste der Welt!

Aber – und das macht das Ganze interessanter: Die Abfahrt bietet nebst einem prächtigen Panorama alles, was ein attraktives Speedrennen ausmacht. Waghalsige Sprünge, Gleitpassagen und Tempi von bis zu 135 Kilometer pro Stunde. Und für die Fans ist dank eines extra angefertigten Torbogens gar ersichtlich, wann die Landesgrenze zwischen der Schweiz und Italien überquert wird. Kurzum: Dieses Rennen bietet alles, was ein toller Weltcup-Event braucht.

Klar gibt es auch bei diesem Projekt Stänkerer. Die gibt es fast überall, wo Neues entsteht. Zu viel Kunstschnee, zu teuer, zu wenig ökologisch, zu anspruchsvoll, da der Start auf 4000 Meter über Meer erfolgt.

Doch spätestens nach der ersten von zwei Männerabfahrten am letzten Wochenende dieses Monats werden die kritischen Stimmen verstummen – sofern für die Männerrennen wegen den Schneeverhältnissen grünes Licht erteilt werden kann.

Denn nebst den spektakulären Bildern und dem damit verbundenen abwechslungsreichen Rennen geniesst dieser Weltcup-Termin in Zermatt einen weiteren Vorteil: Wie auch ein Parallel-Event in Lech schliesst er die Lücke zwischen dem Saisonauftakt in Sölden vom kommenden Wochenende und den Rennen in Übersee von Ende November. Die Skisaison ist damit von Beginn an so richtig lanciert. Dominic Willimann



Nein, das Matterhorn-Rennen bringt die Vorbereitung der Skifahrer durcheinander und die Athleten wegen der Höhe in eine erhebliche Sturzgefahr.

Zugegeben, es klingt ziemlich spektakulär: Auftakt in den Speeddisziplinen, die besten Skifahrer der Welt auf einer Strecke, die von der Länge her mit der berüchtigten Lauberhornabfahrt zu vergleichen ist. Im Hintergrund das Matterhorn, der wohl am meisten fotografierte Berg der Welt. Start in der Schweiz auf knapp 4000 Meter über Meer, Ziel in Italien rund 900 Höhenmeter tiefer.

Doch dieses in der Vorstellung so aussichtsreiche Vorhaben ist in Realität ein Reinfall. Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass die obligate Schneekontrolle auf der Strecke um eine Woche verschoben wird. Im letzten Teilstück der Strecke fehlt der Schnee. Die Organisatoren rechnen damit, dass es noch zwei bis drei kalte Nächte brauche, um die Piste künstlich zu beschneien.

Im Hinblick auf die drohende Strommangellage in diesem Winter ist dies eine Farce. Denn Schneekanonen verbrauchen nicht nur Unmengen an Wasser, sondern sind auch Energiefresser. Als Beispiel: Anstatt eine Stunde lang eine Propellerkanone zu betreiben, könnte man mit einer Energiesparlampe ungefähr 2160 Stunden die eigene Wohnung beleuchten.

Es sind allerdings nicht nur ökologische Faktoren, die gegen die Sinnhaftigkeit des Rennens in Zermatt sprechen. Vielmehr sind es auch Athleten und Betreuer, die massive Kritik am Rennen in Zermatt äussern. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt sagt, dass er seine Saisonvorbereitung habe umstellen müssen, um sich für diesen Event vorzubereiten. Bisher hatten die Athleten nämlich nach dem Saisonauftakt in Sölden noch genügend Zeit, um sich zu erholen und sich für die Speedrennen vorzubereiten.

Dies ist aber nicht der einzige Kritikpunkt aus dem Fahrerlager: Dominik Paris bemängelt zu Recht, dass eine Laufzeit von über zwei Minuten auf dieser Höhe der Sicherheit nicht dienlich sei. Bei Trainings zeigt sich nämlich, dass die Fahrer, konfrontiert mit ähnlichen Bedingungen, bereits nach einer Minute heftig am Atmen sind.

Und in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Stürze am Ende des Rennens passieren, stellt die Strecke am Matterhorn ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Da kann der Event am Matterhorn in der Vorstellung noch so spektakulär sein, sinnvoll ist er definitiv nicht. Luc Durisch

