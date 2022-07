Juli-Ausgabe muss ausfallen – Ist die «Kleinbasler Zeitung» noch zu retten? Die August-Nummer ist gesichert. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss. Für die Quartiervereine wäre ein Aus des Blattes eine Katastrophe. Andrea Schuhmacher

Wie lange die «Kleinbasler Zeitung» in der Box bei der Greifengasse noch zu haben ist, ist fraglich. Foto: Kostas Maros

Armin Faes war in Kroatien unterwegs, als er den Anruf von Roland Vögtli erhielt: «Komm, wir gründen eine eigene Zeitung für das Kleinbasel!» Faes war dabei – für das Kleinbasel mache er alles. Im Juli 2017, Faes hatte noch ein kurzes Gastspiel bei der «Gundeldinger Zeitung», erschien sodann die erste Ausgabe der «Kleinbasler Zeitung» (KBZ): 16 Seiten, 66’000 Exemplare. Das war vor fünf Jahren. Heute steht die Gratiszeitung vor dem Aus. Vögtli, deren Gründer und Mäzen, ist im Dezember an einer Corona-Erkrankung verstorben. Die Erbinnen haben kein Interesse an der Zeitung. Die von der Christoph-Merian-Stiftung gespendeten 50’000 Franken reichen für eine August-Ausgabe, vielleicht noch für eine im September.