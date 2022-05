Geldblog: Steigende Zinsen – Ist die Geldmarkthypothek zu gefährlich? Die Hypothekarzinsen dürften auch in der Schweiz langsam nach oben tendieren. Was bei der Hypothekenwahl mit einkalkuliert werden sollte. Martin Spieler

Vorerst noch tiefe Saron-Zinsen: Anders als in den USA werden die Zinsen bei uns wohl nur langsam anziehen. Illustration: Christina Baeriswyl

Auf Ihre Meinung in der Zeitung und in den jeweiligen Fernsehbeiträgen lege ich grossen Wert. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Zinssituation in der Schweiz. Meine Hypothek im Wert von 450’000 Franken läuft ab. Der Wert des Hauses liegt bei circa 950’000 Franken, ich bin 75 Jahre alt, mein Einkommen beträgt 90’000 Franken. Ich besitze Wertschriften von circa 400’000 Franken. Was würden Sie abschliessen – eine Geldmarkthypothek oder eine Festhypothek? Wie sehen Sie die Zinsentwicklung? Ist die Geldmarkthypothek zu gefährlich oder würden Sie auf 7 Jahre oder 10 Jahre gehen? Es ist mir bewusst, dass dies eine schwierige Frage ist. Leserfrage von R.B.