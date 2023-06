Drei Familien um Mitternacht evakuiert – und fünf Kühe

Gemeindepräsident Daniel Albertin erklärt, dass drei Familien aus Surava um Mitternacht evakuiert werden mussten. Damit wurde die Polizei beauftragt. Gartmann ergänzt, es hätten sich auch noch fünf Kühe in der Gefahrenzone befunden. «Sie sind wohlbehalten in ihrem eigenen Stall angekommen», so Gartmann, der sich ein Schmunzeln nicht verkneifen kann.