Die Formel 1 rockt endlich wieder. Vorbei sind die Jahre, in denen einzelne Fahrer das Geschehen dominierten, weil sie das Glück hatten, im Cockpit eines überlegenen Autos sitzen zu dürfen. Vergessen sind die Zeiten, als zunächst Sebastian Vettel im Red Bull und später Lewis Hamilton im Mercedes ihren Gegnern um die Ohren fuhren, gefühlt jedes Rennen gewannen und Konkurrenz, wenn überhaupt, höchstens aus dem eigenen Team erdulden mussten.

Doch vor allem: In der Formel 1 wird wieder richtig geraced. Es gibt Überholmanöver en masse, und während es früher oftmals reichte, sich eine Kurzzusammenfassung des Rennens anzuschauen, sitzen jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder gebannt vor den Bildschirmen und warten, bis die fünf Lichter erlöschen und das Spektakel beginnen kann.

Möglich gemacht hat das die wohl grösste technische Veränderung in der Geschichte der Formel 1. Die Luftleitbleche hinter den Vorderrädern wurden ganz verboten, der sogenannte Ground-Effekt wieder eingeführt; beides Massnahmen, die dafür sorgen, dass deutlich weniger Luft verwirbelt und somit die «schmutzige Luft» hinter dem Auto reduziert wird. Ein nachfolgender Bolide behält dadurch 86 Prozent anstatt der bisherigen 55 Prozent seines maximalen Anpressdrucks, wodurch sich seine Kurvengrenzgeschwindigkeit massiv erhöht und es ihm leichter gemacht wird, an seinem Vorderwagen dranzubleiben. Das Resultat in den bisherigen vier GP der Saison war eindrücklich: Formel 1 zu schauen macht tatsächlich wieder Spass.

Hinzu kommt eine neu eingeführte Kostenobergrenze, die auch unter den Rennställen für mehr Ausgeglichenheit sorgt. Dies zeigt sich beim Blick auf die Konstrukteurswertung. Nach nur vier Rennen sind schon alle der insgesamt zehn Teams in die Punkte gefahren. Zum Vergleich: In den zwölf Saisons zwischen 2010 und 2021 blieb achtmal mindestens ein Team ohne Punkte.

Dank ihrer neuen Ausgeglichenheit ist die Formel 1 auch für Schweizer Fans wieder interessant. Alfa Romeo Sauber belegt zurzeit Rang fünf in der Konstrukteurswertung. Zum letzten Mal im Schlussklassement so weit oben stand der Hinwiler Rennstall vor 20 Jahren. Schöne Zeiten also für Motorsportfans! Darius Aurel Meyer

Ist die Formel 1 so spannend wie seit 20 Jahren nicht mehr? Ja: Dank ihrer neuen Ausgeglichenheit ist die Formel 1 auch für Schweizer Fans wieder interessant. Nein: Auch nach der Zeit Michael Schumachers gab es in der Formel 1 unfassbar spannende Saisons und viele verschiedene Weltmeister.

Die Fans der Formel 1 kommen zurzeit voll auf ihre Kosten. Nach dem fulminanten und umstrittenen Saison-Finale vom letzten Jahr und dem ersten Weltmeistertitel für Max Verstappen hatten auch die ersten vier Rennen der Saison 2022 einen hohen Unterhaltungswert. Im Zentrum stand dabei natürlich das packende Duell zwischen Verstappen und Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Doch zu behaupten, dass man eine solche Spannung in der Formel 1 seit der Ära des Michael Schumacher nicht mehr gesehen habe, wäre vermessen. Und würde zudem der Königsklasse des Rennsports nicht gerecht, welche Jahr für Jahr – manchmal eben mehr, manchmal weniger – ihre Fans zu begeistern weiss.

Man erinnere sich nur zurück an die Saison 2012. Im Teilnehmerfeld waren damals mit Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button und Michael Schumacher sechs Weltmeister. Diese Zahl allein zeigt schon, wie abwechslungsreich die Formel 1 auch noch nach dem letzten Sieg Schumachers im Jahr 2004 war.

Und die Erwartungen an das prominente Feld von 2014 wurden erfüllt, spätestens mit dem elektrisierenden letzten Rennen in Brasilien, bei dem sich Vettel in seinem Red Bull bereits in der ersten Runde drehte und sich von der letzten Position bis auf Platz 6 vorkämpfen konnte, um den Titel doch noch zu holen.

Dieser Showdown war nur einer von insgesamt sieben titelentscheidenden letzten Rennen (2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021), die es seit Schumachers jüngstem Gesamtsieg gab. Das sind sieben spektakuläre Showdowns in 17 Saisons – mehr Spannung geht kaum.

2014 begann dann die Siegesserie von Lewis Hamilton, die bis ins Jahr 2020 nur einmal von Nico Rossberg unterbrochen wurde und für viele Kritiker sinnbildlich für die Eintönigkeit in der Formel 1 steht. Doch zu einer solchen Siegesserie setzte auch Michael Schumacher an – die meisten seiner Titel gewann er auch sehr eindeutig. Langweilig ist es nur für diejenigen, die sich einen anderen Sieger wünschen, für die Fans eines Piloten ist diese Dominanz das Grösste.

Nicht unwichtig für die Attraktivität des Sports sind auch die Motoren der Wagen. Und diese stehen seit der Regeländerung von 2014 in der Kritik. Denn der Sound eines 1,6-Liter-V6-Motors mit Mono-Turbolader ist schlicht und einfach nicht mehr der gleiche wie derjenige eines 10- oder 8-Zylinders. Und Letztere werden bekanntlich seit 2014 nicht mehr genutzt. Linus Schauffert

