Wochenduell zum EHC Biel – Entwicklung des EHC Biel – schönstes Schweizer Sportmärchen der letzten 50 Jahre? Der EHC Biel liebäugelt mit dem ersten Meistertitel seit 40 Jahren. In den Playoffs liegen die Seeländer mit 2:1 vorne, heute empfangen sie Genf für Spiel 4 in der Serie.

JA: Seit 2008 machen die Bieler Schritt für Schritt sehr vieles richtig

Der EHC Biel könnte demnächst seinen vierten Meistertitel feiern. Exakt 40 Jahre nach dem letzten Triumph auf höchster nationaler Stufe. Verständlich, dass das weit über die Region Biel hinaus für Schlagzeilen sorgen würde.

Denn eines muss man sich erst wieder mal bewusst werden: Mitte der 90er-Jahre steigen die Seeländer in die NLB ab, ins Niemandsland des Schweizer Eishockeys. Das ist ein bitterer Gang. Denn in wohl keiner anderen Teamsportart ist es hierzulande so mühsam, wieder in die höchste Spielklasse zurückzukehren. Es braucht dafür einerseits gute Spieler und Coaches – und andererseits in der Regel einen Haufen Geld, das bei einem B-Ligisten nicht haufenweise rumliegt. Das wissen die Bieler nur allzu gut.

13 Jahre nach dem Aufstieg und der Sanierung des Clubs steigt der EHC Biel schliesslich ins Oberhaus auf. Das ist im Jahr 2008. Und von da an machen die Bieler Schritt für Schritt sehr vieles richtig – sodass sie nun nach zermürbenden Jahrzehnten zu den Spitzenteams der National League zählen. Es sind viele Menschen, die das Gesamtwerk EHC Biel kreieren und puzzleartig zusammensetzen. Einer davon ist Kevin Schläpfer, der «Hockeygott» aus dem Oberbaselbiet und künftige EHC-Basel-Sportchef.

Die aktuelle Hausse wäre aber nicht möglich ohne das moderne Bieler Eisstadion. Der Neubau der Tissot-Arena ebnet den Bernern den Weg. Im alten Stadion muss der Verwaltungsrat jährlich eine Million Franken in den Spielbetrieb einschiessen. Ein Betrag, der heute allein mit den VIP-Logen generiert wird. Denn mit dem neuen Stadion ergeben sich neue Möglichkeiten im Hospitality-Bereich.

Dort haben die Bieler über Jahre gesunde Arbeit geleistet. Heute gilt die 1983 gegründete Donatoren-Vereinigung mit ihren über 500 Mitgliedern zu den grössten ihrer Art im Schweizer Sport. Das zeigt, wie verankert der Club in der Region Biel ist. Ebenso wie der Umstand, dass 90 Prozent dieser Gönner während Corona den Verein weiter unterstützten – ohne Gegenleistung wohlgemerkt.

Sie alle haben daran Gefallen gefunden, wie ehrlich und gesund hinter den Kulissen gearbeitet wird und auch immer wieder Eishockeystars den Weg nach Biel finden: Chris Chelios oder Patrick Kane während des NHL-Lockouts oder 2016 Jonas Hiller. Der Transfer Hillers hat eine grosse Sogwirkung – bei Sponsoren und Fans. Und zeigt den Bielern auf, dass der Club plötzlich auch für renommierte Namen interessant ist. Etwas, das auch bei der aktuellen Mannschaft ersichtlich ist.



Es ist offensichtlich: Von der Dramaturgie her gibt es keinen besseren Schweizer Meister 2023 als den EHC Biel. Es wäre Balsam für die Seele einer ganzen Region, die in den letzten 40 Jahren mit ihren Eishockeyanern einiges durchmachen musste. Und gleichzeitig das Happy End dieses Sportmärchens.

NEIN: Es gab bereits Schweizer Sportmärchen, die jenes – falls es denn eines wird – des EHC Biel in den Schatten stellen.

Vorsicht: Der EHC Biel hat die Meisterschaft noch nicht gewonnen. Er führt in der Finalserie gegen Genf zwar mit 2:1, doch der Titel ist noch nicht eingeheimst. Und eine Finalteilnahme oder die generelle Entwicklung eines Vereins – so löblich diese auch sein mag – macht noch kein Sportmärchen aus.

Die Reise des EHC Biel ist zweifelsohne erstaunlich. Es als langjähriger NLB-Club und zwischenzeitlicher Abstiegskandidat und Aussenseiter in der NLA in den Playoff-Final zu schaffen, ist beachtlich. Doch diese Entwicklung kam nicht aus dem Nichts, sie ist kein Wunder. Schliesslich schafften es die Bieler bereits zum dritten Mal in den letzten sechs Jahren in den Playoff-Halbfinal, schnupperten also bereits mehrfach an einer Finalteilnahme. Dass die Seeländer den Einzug nun schafften, war also nur die logische Konsequenz.

Zumal der sportliche Erfolg ja nicht von irgendwo kommt. Wie so oft im Sport ist mit den notwendigen finanziellen Mitteln viel zu erreichen. Auch aufgrund der Infrastruktur der 2015 eröffneten Tissot-Arena stieg das Budget des Vereins von 10 Millionen in der letzten Saison im alten Stadion auf mittlerweile deren 17. Damit verfügt der EHC Biel längst nicht über das grösste Budget der NLA, doch der Anstieg verhalf dem Club zum Vorstoss in die nationale Spitze. Auch, weil man das Geld weise investierte, beispielsweise in die Verpflichtung von Jonas Hiller 2016. Weitere folgten, Biel wurde zu einer attraktiven Adresse und spielt jetzt folgerichtig oben mit. Stars zu verpflichten, ist zwar toll für die Liga – hat mit Märchen aber wenig zu tun.

Dazu kommt die grösste Gönnervereinigung im Schweizer Sport, die dem EHC Biel jährlich rund vier Millionen Franken überweist. Erinnern Sie sich noch? Auch der FC Basel spielte von 1988 bis 1994 in der Nationalliga B, ehe der Verein acht Jahre nach dem Wiederaufstieg dank den Finanzspritzen von Mäzenin Gisela Oeri den Schweizer-Meister-Titel (und sogar das Double) feiern konnte. Auch wenn es sich vielleicht um Geldbeträge in anderen Dimensionen handelte – von einem Schweizer Sportmärchen sprach damals keiner.

Dies auch deswegen nicht, weil es bereits genug Kandidaten gibt, die den Titel «schönstes Schweizer Sportmärchen der letzten 50 Jahre« ebenfalls begründet in Anspruch nehmen könnten. Da wäre etwa Martina Hingis, die 1997 drei Grand-Slam-Titel im Einzel gewinnen konnte, bevor sie ihren 17. Geburtstag feierte. Oder Roger Federers erster Triumph in Wimbledon 2003. Oder Simon Ammanns Doppel-Doppel-Olympiasieg 2002 und 2010. Dies waren Erfolge von internationaler Strahlkraft. Und werden den Schweizer Sportfans allein deshalb schon eher als Sportmärchen in Erinnerung bleiben, als es ein Meistertitel des EHC Biel könnte. Benjamin Schmidt



