Wochenduell: Federer, Nadal und Djokovic – Ist die Dominanz der grossen drei endgültig vorbei? Alcaraz gewinnt das US Open, Nadal verliert im Achtelfinal, Djokovic und Federer sind gar nicht erst im Teilnehmerfeld. Bedeutet das den grossen Tennis-Umbruch? Darius Aurel Meyer Benjamin Schmidt

Beinahe zwei Jahrzehnte lang dominierten sie die Weltbühne des Tennis: Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal. Fotos: Keystone

Ja, Djokovic und Nadal sind in diesem Jahr zwar immer noch Titelanwärter, aber ganz sicher nicht mehr die alleinigen Turnierfavoriten.

Fast 20 Jahre lang dominierten sie den Tennissport: Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Spätestens seit dem diesjährigen US Open lässt sich aber konstatieren: Diese Zeit ist nun vorüber.

Am offensichtlichsten wird dies mit Blick auf die Weltrangliste. Zwischen 2004 und 2021 schaffte es nur gerade Andy Murray, die Dominanz des Triumvirats zu durchbrechen und an die Spitze des ATP-Rankings zu klettern. Dass nun in diesem Jahr zunächst der Russe Daniil Medwedew von ganz oben grüsste und seit seinem Sieg an den US Open der erst 19-jährige Carlos Alcaraz, zeugt einerseits vom grossen Talent des Spaniers – und andererseits eben auch vom Ende einer Ära.

Auch auf dem Platz zeigt sich dieser Wandel eindrücklich. Djokovic und Nadal sind in diesem Jahr zwar immer noch Titelanwärter, aber ganz sicher nicht mehr die alleinigen Turnierfavoriten, wie sie es im Verbund mit Federer über Jahre hinweg waren. Der Kreis der Siegesanwärter hat sich markant erweitert, und spätestens ab den Viertelfinals eines Turniers ist jeweils völlig offen, wer den Platz als Sieger verlässt. Dies hat nicht nur mit dem endgültigen Erwachen einer aufstrebenden Spielergeneration zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass die Auftritte von Nadal und Djokovic längst nicht mehr so überlegen sind wie noch vor wenigen Jahren.

Kommt hinzu, dass die drei Idole bezüglich Gesundheit und Fokussierung nicht mehr mit ihren jüngeren Kontrahenten mithalten können oder wollen. Federer bestritt seine letzte Partie vor über einem Jahr. Nach dem Out in Wimbledon musste er sein rechtes Knie zum dritten Mal operieren lassen; ob es am Laver-Cup zum Comeback kommt, ist weiterhin fraglich. Der grossartige Kämpfer Nadal ist des Kämpfens müde geworden. In New York sträubte er sich erstaunlich wenig gegen sein Ausscheiden, im Kopf war er wohl schon zurück in Spanien bei seiner schwangeren Frau. Und dass Djokovic schon längere Zeit nicht mehr bereit ist, alles dem Tennissport unterzuordnen, ist auch bekannt.

Und doch: Mag ihre Dominanz auch zu Ende gehen, die grossartigen Leistungen von Federer, Nadal und Djokovic bringen es mit sich, dass sie bis an ihr Karriereende die Aura des Siegens nie ganz ablegen werden. Darius Aurel Meyer

Ist die Dominanz der grossen drei endgültig vorbei? Ja, Djokovic und Nadal sind in diesem Jahr zwar immer noch Titelanwärter, aber ganz sicher nicht mehr die alleinigen Turnierfavoriten. Nein, eine Wachablösung in naher Zukunft ist unvermeidlich. Damit sie jedoch endgültig stattfindet, muss die neue Generation auch auf Grand-Slam-Ebene dominieren.

Nein, eine Wachablösung in naher Zukunft ist unvermeidlich. Damit sie jedoch endgültig stattfindet, muss die neue Generation auch auf Grand-Slam-Ebene dominieren.

Novak Djokovic und Rafael Nadal dominieren die Tennisszene noch immer. Eine Wachablösung durch jüngere Spieler wie Carlos Alcaraz wird kommen, stattgefunden hat sie jedoch noch nicht. Dies untermauert das aktuelle Kalenderjahr.

Zugegeben: Die «Dominanz der grossen drei» im buchstäblichen Sinne mag vorbei sein. Dies, wenn man Roger Federer noch immer in einem Atemzug mit Nadal und Djokovic nennt. In Bezug auf sein Vermächtnis ist dies ganz klar gerechtfertigt, allerdings ist aus aktuellem Blickwinkel fragwürdig, ob der Maestro nach längerer Verletzungspause den Sprung an die Weltspitze erneut schaffen kann.

Roger Federer gehört also zurzeit nicht mehr zu den absoluten Dominatoren im Tennis. Dies gilt jedoch nicht für Nadal und Djokovic. Carlos Alcaraz und Casper Ruud mögen das ATP-Ranking im Jahr 2022 anführen, Alcaraz nach seinem Sieg am US Open gar die Weltrangliste. Das höchste Gut im Tennis bleiben jedoch die Grand-Slam-Turniere, und diese wurden auch in diesem Jahr noch von den «alten Hasen» dominiert. Nadal siegte in Melbourne und – wie so oft – in Paris, Djokovic triumphierte in Wimbledon. Die beiden sammelten also auch 2022 weiter fleissig Major-Titel, und dass sie ihren Triumphzug in New York nicht fortsetzen konnten, hatte seine Gründe.

Djokovic durfte in Flushing Meadows gar nicht erst teilnehmen, da er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Dasselbe Schicksal wurde ihm bereits in Australien zuteil. Seine einzige Niederlage an einem Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr kassierte er am French Open, doch nicht etwa gegen einen Spieler der jüngeren Generation, sondern gegen Nadal. Dessen Teilnahme in New York war wiederum von Anfang an fraglich, da sich seine schwangere Frau aufgrund von Komplikationen im Spital befindet. Von Anfang an war der Spanier mit dem Kopf nicht richtig bei der Sache – das Ausscheiden gegen Tiafoe im Achtelfinal war nur die logische Konsequenz.

Der Sieg von Alcaraz am US Open war absolut verdient. Jedoch hat er bislang weder gegen Djokovic noch gegen Nadal einen Grand-Slam-Match bestritten. Erst wenn der Tag kommt, wird sich zeigen, ob die Dominanz der Routiniers vorbei sein könnte. Bis dahin jedoch bleiben Djokovic und Nadal im Tennis das Mass aller Dinge. Benjamin Schmidt

