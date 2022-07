Wochenduell: Schwingfest in Pratteln – Ist die Aufregung um die Sicherheit beim Esaf übertrieben? Am Mittwoch wird bei einer Pressekonferenz erneut über das Thema Sicherheit beim Schwingfest informiert. Ist das übertrieben, oder zeigt es tatsächlich Mängel in der Organisation auf? Dominic Willimann Benjamin Schmidt

Am 27. und 28. August werden sich beim Esaf in Pratteln die besten Schwinger des Landes duellieren. Foto: Keystone

Ja: Dass die Diskussionen um die Sicherheit medial Wellen geworfen haben, ist verständlich. Aber dadurch wurde das Organisationskomitee nochmals rechtzeitig wachgerüttelt.

Ich habe seit 2007 jedes «Eidgenössische» besucht. Angst um meine Sicherheit? Hatte ich nie. Was von diesen Megaevents in Erinnerung geblieben ist: toller Schwingsport, unzählige Begegnungen, drei Tage lang friedliches Beisammensein.

In Pratteln ist nun wenige Wochen vor dem Esaf der erfahrene Sicherheitschef zurückgetreten. Weil er die Verantwortung nicht mehr übernehmen wollte, nachdem auch sein Ressort aufgefordert worden war, Wege zum Sparen aufzuzeigen. Damit das Budget eingehalten werden kann. Das grosse Thema: Die Fluchtwege seien im Falle einer Evakuierung der 50’900 Zuschauer fassenden Arena nicht gewährleistet.

Dass das medial Wellen geworfen hat, ist verständlich. Schliesslich ist der Sicherheit bei jeder Grossveranstaltung höchste Priorität zuzuschreiben. Niemand wünscht sich, dass etwas Schlimmes passiert. Und deshalb ist es nachvollziehbar, dass Fragen aufkommen, wenn auch bei der Sicherheit weniger Geld ausgegeben werden soll als geplant.

Doch diese öffentliche Diskussion kurz vor Pfingsten wird das Organisationskomitee nochmals wachgerüttelt haben. Jetzt wird erst recht genau hingeschaut, wenn es um das Wohl der Besucher geht. An der Spitze des Gremiums sitzen Leute, die reichlich Erfahrung in den Bereichen Sicherheit und im Orchestrieren von Sportveranstaltungen mitbringen. Und die wissen, was es braucht, damit die Fluchtwege garantiert sind, wenn tatsächlich ein Notfall eintritt.

Doch seien wir ehrlich: Was ist das Worst-Case-Szenario in dieser Arena? Dass Ende August ein Sommergewitter über das Baselbiet zieht und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, über das Festgelände bei der Hülftenschanz wirbelt.

Dann gilt es, mithilfe der anwesenden Meteorologen vorausschauend zu handeln. Gut zu kommunizieren. Und im allerschlimmsten Fall frühzeitig die Reissleine zu ziehen. So wie am 17. Juli 2011 beim Bergschwinget auf dem Weissenstein. Extreme Wetterbedingungen mit starkem Wind, Regen und gar Schnee veranlassten den Veranstalter, den Wettkampf nach zwei Gängen am Morgen abzubrechen und auch nicht an einem anderen Tag fortzusetzen. Ein unpopulärer Entscheid. Aber einer zum Wohle der Schwinger und Besucher. Dominic Willimann

Ist die Aufregung um die Sicherheit beim Esaf übertrieben? Ja: Dass die Diskussionen um die Sicherheit medial Wellen geworfen haben, ist verständlich. Aber dadurch wurde das Organisationskomitee nochmals rechtzeitig wachgerüttelt. Nein: Die Sicherheit ist ein Gut, an dem nicht gespart werden darf – gerade an einem Megaevent wie dem Eidgenössischen Schwingfest. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Die Sicherheit ist ein Gut, an dem nicht gespart werden darf – gerade an einem Megaevent wie dem Eidgenössischen Schwingfest.

«Es gibt Normen und Regeln, die man einhalten muss. Dazu sind sie nämlich da.» Mit den Worten vom zurückgetretenen Esaf-Sicherheitschef Marcus Müller ist eigentlich schon alles gesagt. Müller legte sein Amt nieder, nachdem er sich in seinen Sicherheitsanweisungen nicht ernst genommen fühlte. Zwar hält OK-Präsident Thomas Weber daran fest, dass das Sicherheitskonzept «korrekt» sei, Geschäftsführer Matthias Hubeli bestätigte jedoch auch, dass es seit Müllers Rücktritt nicht mehr geändert wurde.

Existierten also damals bereits Sicherheitslücken, sind diese weiterhin vorhanden. Und wenn ein Sicherheitschef zurücktritt, weil er «die Verantwortung nicht mehr tragen» wollte, wird dies nicht grundlos passiert sein. Dies sieht auch Reto Steinmann so, Sicherheitsverantwortlicher beim Esaf 2019 in Zug: «Ich habe Marcus Müller kennen gelernt – als gewissenhaften Zeitgenossen. Wenn er den Bettel hinschmeisst, dann muss er handfeste Gründe dafür haben.»

An Erfahrung mangelt es Müller sicherlich nicht, so war er bis zu seiner Pensionierung 21 Jahre lang Leiter des Kantonalen Krisenstabs sowie Amtsleiter Militär und Bevölkerungsschutz im Kanton Baselland. Es handelt sich also um einen Fachmann, dessen Bedenken ernst genommen werden sollten. Dass Meinungsverschiedenheiten auf dem Weg zur Lösungsfindung bei einem Grossprojekt wie dem Esaf normal seien – wie es das OK des Esaf in einer Medienmitteilung schrieb –, kann auch als beschönigende Ausrede für den Austritt von Müller verstanden werden.

Nebst der ohnehin heiklen Lage des Geländes ist weiter bekannt, dass die Sicherheitslücken auch durch finanzielle Einsparungen entstanden sind. Wenngleich die Wahrscheinlichkeit für eine Evakuierung sehr gering sein mag, ist die Sicherheit dennoch ein Gut, an welchem nicht gespart werden darf. Man muss für alle Eventualitäten gewappnet sein. Das Esaf Pratteln soll wie seine Vorgänger ein weiteres herausragendes Kapitel in der Schweizer Schwinghistorie bilden. Da wäre es fatal, sollten die Festlichkeiten durch eine Tragödie beendet werden, die zu verhindern gewesen wäre. Benjamin Schmidt

* Das Wochenduell: Die «Basler Zeitung» stellt sich in regelmässigem Abstand Themen, welche die Sportwelt bewegen – und beleuchtet dabei in einem Pro und Kontra beide Seiten. Zuletzt erschienen: Löst diese Europameisterschaft einen Frauenfussball-Hype aus? Ist es richtig, dass in Wimbledon keine Ranglistenpunkte vergeben werden? Macht die Testerei im Profisport so noch Sinn? Ist die Tour de Suisse noch wichtig für den Schweizer Sport? Sind Platzstürme im Fussball vertretbar?

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.