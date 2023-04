Die Frage nach dem FCB-Spiel – Ist der FC Basel bereit für den Halbfinal-Knüller gegen YB? Zwei Tore erzielt, zu null gespielt – auf den ersten Blick sieht ganz gut aus, was der FC Basel am Samstagabend gegen Winterthur produziert hat. Aber es gibt nicht nur diese eine Optik. Oliver Gut

Gegen Winterthur kann er sich durchsetzen und treffen: Jean-Kévin Augustin vor dem 1:0. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Heiko Vogel ist danach nicht zufrieden. Und eigentlich reicht das schon. Denn wenn der Interimstrainer nicht zufrieden ist, dann kann nicht so gut gewesen sein, was sich zuvor während 90 Minuten auf dem Rasen des St.-Jakob-Parks entwickelt hat. Dort hat der FC Basel zuvor gegen den FC Winterthur Fussball gespielt. Er hat dabei zwei Tore erzielt, während er keines erhielt. Und er hat damit folgerichtig gewonnen – erst zum achten Mal übrigens, im 26. Meisterschaftsspiel dieser Saison.

Den Gegner hat er dabei im Griff gehabt. Hat nicht mehr als ein paar Halbchancen zugelassen. Und so dafür gesorgt, dass die Winterthurer Serie von zuvor 15 Ligapartien, in denen dem Aufsteiger stets je ein Tor gelang, per Anfang April ihr Ende gefunden hat.

Ist der FC Basel bereit für den Halbfinal-Knüller gegen YB? Ja natürlich! K.-o.-Spiele kann dieser FCB – YB wird das schmerzlich erfahren. Die Basler werden sicher besser spielen als gegen Winterthur. Aber das wird eine ganz enge Kiste. Leider nein: Der FCB wird YB zu wenig entgegenzusetzen haben und streicht im Cup die Segel. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Das ist alles positiv und von Wert. Und doch weiss man nicht recht, was man vom ersten Basler Auftritt nach dem Länderspiel-Unterbruch halten soll. Denn beschwingt war nicht, was Rotblau gegen einen Widersacher zeigte, der zwar gut organisiert, aber im Spiel mit dem Ball auch ziemlich limitiert gewesen war. So, dass man zum Schluss kommt: Will man auch im weiteren Programm bestehen können, braucht es eine Leistungssteigerung – und das sehr rasch: Am Dienstag spielt der FC Basel wieder zu Hause. Dieses Mal aber im Halbfinal des Schweizer-Cup-Wettbewerbs. Nicht gegen einen Aufsteiger, sondern gegen den BSC Young Boys, der national das Mass aller Dinge darstellt.

Die Berner haben am Samstag zwar bei Servette eine 1:2-Niederlage kassiert – es war erst die zweite Ligapartie, die der Leader in dieser Saison verlor. Doch wenn es um das geht, was bevorsteht, dann wirkt jener Eindruck stärker, der zwei Wochen älter ist: Vor der Nationalmannschaftspause hat YB zu Hause gegen Basel gespielt. Und YB hat dabei von A bis Z dominiert, schliesslich mit 3:0 gewonnen.

Nun gibt es zwar Argumente, warum sich die Ereignisse am Dienstag nicht wiederholen werden: Der FCB spielt daheim und auf Naturrasen statt auf dem ungeliebten Plastik des Wankdorfs, wo er zuletzt 13 von 16 Partien gegen YB verlor und nie gewann. Und der FCB wird auch um einiges frischer zu diesem Vergleich antreten als beim letzten Mal, als man drei Tage zuvor 120 Minuten lang in Bratislava gekämpft hatte, um sich schliesslich via Elfmeterschiessen für die Viertelfinals der Conference League zu qualifizieren. Hinzu kommt: Wenn es um Siegen oder Fliegen ging, hat der FC Basel in der bisherigen Saison stets reüssiert.

Aber es ist auch immer noch so: Mit Fabian Frei wird den Baslern weiter ihr Captain und mit Arnau Comas ihr bester Innenverteidiger des ersten Halbjahres fehlen. Und ob mit Andi Zeqiri der bevorzugte Stürmer spielen kann, ist ungewiss. Die Berner haben nicht weniger Ausfälle zu beklagen. Aber sie verfügen über das qualitativ besser besetzte, breitere Kader, um diese aufzufangen.

Deshalb wird YB als Favorit zum Halbfinal-Knüller antreten. Und muss man davon ausgehen, dass der FC Basel so etwas wie seine beste Saisonleistung abrufen muss, will er sich für den Cupfinal qualifizieren. Eine Leistung, die um einiges besser sein muss als die Kostprobe, die man am Samstag gegen Winterthur gab. Nur: Ist Rotblau dazu derzeit überhaupt in der Lage?

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.