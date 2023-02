Wochenduell zum Lizenzerwerb – Ist der Champions-League-Wiedereinstieg der SRG richtig? Die SRG hat ab 2024 die Rechte für ein Champions-League-Spiel pro Woche erworben, was für vielerlei Kritik sorgte. Ist das Produkt seinen hohen Preis wert? Benjamin Schmidt Max Mäder

2024 kehrt die Champions League zur SRG zurück. Foto: Keystone

Ja! Kritik hin oder her: Wenn die Quoten bald wieder nach oben schnellen, hat die SRG mit dem Lizenzerwerb alles richtig gemacht.

Die SRG holt sich die Übertragungsrechte für Spiele der Champions League, der Europa League und der Conference League ab der Saison 2024/25 zurück. Sie greift dafür tief in die Tasche – und heimst von diversen Seiten Kritik ein. Wenngleich der Schritt egoistisch wirken mag: Er macht für das Unternehmen durchaus Sinn.

Die SRG hat – was Sportübertragungen angeht – an Ansehen in den vergangenen Jahren ordentlich eingebüsst. Zwar verteidigte sich SRF-Sportchef Roland Mägerle in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung» vor gut einem Jahr mit der Feststellung, dass das Angebotsportfolio so gross wie nie sei. Dennoch hat die SRG bei den Ausschreibungen von TV-Rechten in den populären Sportarten Fussball und Eishockey bittere Niederlagen einstecken müssen. Darunter hat auch ihr Ruf gelitten.

Besonders Spiele mit Schweizer Beteiligung dürften erneut zum Quotenschlager werden.

Besonders schmerzhaft war der Wegfall der Rechte für die Champions-League- und Europa-League-Spiele ab der Saison 2021/2022, die sich die CH-Media-Gruppe sicherte. Der Konzern zahlte dafür einen Preis, den die SRG nicht zu zahlen bereit gewesen war – dies hat sich nun geändert, und es gibt gute Gründe dafür.

Bereits als das Schweizer Fernsehen ab 2018 nur noch eines anstatt zwei Champions-League-Spiele pro Woche live übertragen durfte, war ein Quotentief das Resultat. An Dienstagabenden ohne Partie fiel der durchschnittliche Marktanteil von 19,1 Prozent auf 6,5. Fussballübertragungen bringen Einschaltquoten, vor allem in einer Zeit, in der nicht jeder bereit ist, die Spiele über ein Abonnement von Blue TV käuflich zu erwerben.

Besonders Spiele mit Schweizer Beteiligung dürften erneut zum Quotenschlager werden. Dass es diese bald wieder geben wird, soll durch den neuen Modus der Champions League ab der Saison 2024/25 begünstigt werden. Ab jener Saison also, in der SRF die Übertragungen aufnimmt. Dies mag Zufall sein – oder kalkulierte Strategie.

Wenngleich CH Media in die Röhre blickt, Initianten der Halbierungsinitiative brüskiert sind und die SRG mit dem Erwerb der Sublizenz sogar gegen den Willen des Bundesrats handelt, ist die Sublizenz ein Prestigeerfolg. Gemäss Mägerle sieht es die SRG als ihren «Auftrag, in der ganzen Schweiz ein vielfältiges Sportangebot für die breite sportinteressierte Öffentlichkeit zu bieten». Mit dem Erwerb der Sublizenz kommt die SRG also ihrem Auftrag nach, nimmt dafür auch Opfer in Kauf. Sollten die Quoten bald wieder nach oben schnellen, hat sie jedoch alles richtig gemacht. Benjamin Schmidt

Nein! Die Champions League ist das falsche Produkt für die SRG.

Im Clubwettbewerb ist die Champions League immer noch das höchste der Gefühle. Spätestens ab der K.-o.-Phase sind die besten Mannschaften Europas vereint und messen sich damit die besten Fussballer der Welt miteinander. Das ist ein Niveau, das nicht einmal von der milliardenschweren englischen Premier League erreicht werden kann.

Trotzdem ist zu bezweifeln, dass die Champions League jene geschätzten 12 Millionen Franken an Gebührengeldern wert ist, welche die SRG dafür bezahlt. Denn sie ist in den letzten Jahren stark in die Kritik gekommen. Weil die Zuschauerzahlen unter Jugendlichen abnehmen. Weil ab den Achtelfinals stets dieselben Teams den Titelkampf unter sich austragen. Weil die Clubs aus den kleinen Ligen fast keine Teilnahmechance mehr haben. Und weil die Big Shots trotzdem stänkern, dass ohne die Kleinen das Geschäft für sie, die unverzichtbar sind, noch lukrativer wäre. Zwar bleibt abzuwarten, ob die European Super League irgendwann zustande kommt. Das jedoch schmälert nicht die Einsicht, dass die Champions League zumindest in Europa zunehmend an Attraktivität einbüsst – und nährt den Verdacht, dass da gerade jemand IBM-Aktien kauft, während Apple kurz davorsteht, das erste iPhone auf den Markt zu bringen.

Hinzu kommt, dass die SRG gemäss Auftrag den nationalen Sport fördern und Schweizer Athleten zeigen soll. Dazu hätte es gereicht, sich für weit weniger Geld die Rechte an der Europa und der Conference League zu sichern. Denn sosehr es schmerzt: Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein Schweizer Club die Sternenliga nur noch im Ausnahmefall erreicht. Wenn stattdessen zum zehnten Mal in Folge der FC Chelsea oder Bayern München gezeigt werden, dann hat das mit Service public nichts zu tun.

Der Verdacht wird genährt, dass da gerade jemand IBM-Aktien kauft, während Apple kurz davorsteht, das erste iPhone auf den Markt zu bringen.

Zudem ist fraglich, ob das Produkt Champions League bei der SRG wirklich wieder eine Renaissance zu den guten alten SRF-Sportabenden sein wird. Das Paket besteht aus einem einzigen Spiel mittwochs, und auch die Moderatorenqualität hat in den letzten Jahren stark nachgelassen. Vorbei sind die Zeiten von Matthias Hüppi mit Gilbert Gress und Alain Sutter. Und auch wenn mit Rainer Maria Salzgeber noch ein letzter Sport-Titan steht: Das staatliche Produkt wird nicht mit dem Angebot der erhältlichen Pay-per-View-Programme mithalten können. Kurz: Es wäre dem Schweizer Konsumenten sowie dem Schweizer Fussball mehr gedient, man würde sich mit finanzieller und personeller Kraft die heimische Liga zurückerobern. Max Mäder

