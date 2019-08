Ist dein Auto gut genug für Paris?

Seit letztem Juli gilt dieses Verbot überdies für Autos der zweituntersten der sechs Umweltkategorien («Crit’Air» genannt). Fahrer von Dieseln mit Jahrgang 2005 oder älter riskieren seitdem nicht nur verächtliche Blicke von klima- und modebewussten Parisern, sondern Bussen zwischen 68 und 375 Euro. Über die Wiedereinführung der Kapitalstrafe (Guillotine) wird noch nach­gedacht.

Der Punkt ist: Die immer strengeren «Crit’Air»-Richtlinien sind für manche Pariser zwar durchaus schmerzlich, aber meist verkraftbar. Wer in der Stadt selbst lebt und arbeitet, ist nicht unbedingt auf einen Diesel angewiesen, sondern nimmt die Metro oder fährt E-Trottinett. Und wer imstande ist, sich eine Wohnung in der teuren Metropole zu leisten, fährt in der Regel auch nicht Autos der untersten oder zweit-untersten Umweltkategorie, sondern neuere Modelle oder gar einen Tesla.

Keine Triumphfahrt im alten Renault

Nein: «Crit’Air» trifft in erster Linie nicht die Pariser selbst, sondern all jene, die von aussen in die Stadt hineinfahren und im Durchschnitt weniger verdienen. Zum Beispiel Zulieferbetriebe, welche die Boutiquen und Shops der Hauptstadt mit allem nötigen Luxus versorgen. Für sie wurde denn auch eine Ausnahmeregelung geschaffen. Ansonsten gilt: Mit dem alten Renault Clio um den Triumphbogen fahren – geht gar nicht.

Verbeult sind indes auch viele Renault Zoe und andere Elektro-Modelle. Tausende standen im Rahmen eines Carsharing-Modells bis 2018 in der Region Paris zur Verfügung. Doch Französinnen und Franzosen fahren nicht nur auf grüne Technik ab, sondern neigen auch zu Vandalismus. Daher musste das System aufgegeben werden. Immerhin: Viele der E-Fahrzeuge wurden wieder instand gesetzt und zu Secondhand-Preisen veräussert – meist an Abnehmer in der Provinz.

Ja, die hübsche Provinz: Manche kleinere Städte sind dazu übergegangen, wieder verstärkt Autoverkehr zuzulassen und gar Gratisparkplätze zur Ver­fügung zu stellen, weil die Innenstadt sonst wie ausgestorben wirkt. Willkommen sind alle Jahrgänge, ob jung oder alt, Diesel oder Elektro, verbeult oder nicht.

Wer weiss, ob Paris, das manche schon heute als einziges grosses Museum wahrnehmen, nicht eines Tages nachziehen wird? Die Metropole hätte dann die Qual der Wahl: Im Smog oder in Schönheit sterben.