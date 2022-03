Podcast zum Eishockey-Playoff – Ist das Pre-Playoff wirklich fair? Am Mittwoch startet die entscheidende Phase der National League. Hier wird diskutiert, was von den vier Serien im Viertelfinal zu erwarten ist. Kristian Kapp Simon Graf

Um ihn hier geht es: Der Pokal für den Schweizer Eishockey-Meister der Natinoal League, aufgenommen letzte Saison vor dem zweiten Finalspiel zwischen Servette und Zug in Genf am 5. Mai 2021. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

In einer Bonus-Episode diskutieren die beiden Tamedia-Redaktoren Simon Graf und Kristian Kapp über das bevorstehende Playoff der National League. Wer schafft es als letztes Team via Pre-Playoff in die Top 8? Lausanne? Oder doch Ambri? Und wie schlägt sich der Gewinner gegen den Qualifikationszweiten Fribourg? Was ist von Titelverteidiger Zug gegen Lugano zu erwarten? Drehen die ZSC Lions im Playoff gegen Biel auf? Und kann Rapperswil-Jona gegen Davos für eine weitere Überraschung sorgen?

Weiter nach der Werbung

All das und noch mehr gibt es hier zu hören:

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_ Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.