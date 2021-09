Solarstrom aus dem Weltall – Ist das die Lösung aller Energieprobleme? Über den Wolken scheint die Sonne fast pausenlos. Ingenieure wollen diese Energie anzapfen und als Mikrowellen zur Erde beamen. Science-Fiction – oder machbar? Alexander Stirn

Die weltraumgestützten Solar-Technologien können das Vorhaben Europas stützen, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden. Illustration: Stefan Dimitrov

Die Feinde der Solarenergie sind mächtig, und sie lassen nicht mit sich verhandeln: Da sind die Wolken, die sich immer wieder vor die Sonne schieben. Da ist die Atmosphäre, die ein Drittel des Sonnenlichts schluckt. Und da ist diese verflixte Erddrehung. Ständig verschwindet die Sonne hinterm Horizont, um erst viele Stunden später wieder aufzutauchen.

Es gibt allerdings einen Ort, an dem diese Kräfte machtlos sind: viele Tausend Kilometer über der Erdoberfläche, in einer Umlaufbahn um den Blauen Planeten. Dort scheint fast ununterbrochen die Sonne – stärker und zuverlässiger als irgendwo auf der Erde. Warum also nicht die Sonnenenergie im All einfangen, sie gebündelt zum Boden schicken, in Strom umwandeln und dann ins Netz einspeisen?