Erfolg am MIT – Ist das der Durchbruch bei der Kernfusion? Forscher träumen davon, die Energiequelle der Sonne nachzubauen. Einem US-Team ist nun ein grosser Fortschritt gelungen. Das Fernziel: Energieproduktion ohne CO₂-Ausstoss. Andreas Jäger

Wie eine Sonne in der Donut-Flasche: Der Forschungsreaktor KSTAR in Südkorea. Foto: DPA

Seit Jahrzehnten träumen Forscher davon, die Energiequelle der Sonne auf der Erde nachzubauen, in einem Kernfusionsreaktor. Milliarden sind so in das internationale Grossprojekt Iter in Südfrankreich geflossen, das jedoch lange von Kostensteigerungen, Verzögerungen und Organisationsproblemen geplagt wurde.

Doch vielleicht wird es schon bald von unerwarteter Seite überholt? Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) machen schon länger mit grossen Ankündigungen von sich reden – nun haben sie offenbar einen Meilenstein bei der Entwicklung eines kommerziellen Kernfusionsreaktors geschafft.