Never Mind the Markets: Wachstum & Glück – Ist das BIP die falsche Kennzahl? Warum das Bruttoinlandprodukt als Mass für das Wohlbefinden der Menschen nichts taugt. Mathias Biinswanger

Zur Zufriedenheit braucht es mehr als Wachstum: Denn Jobverlust oder Klimawandel sind beim BIP irrrelevant. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das BIP (Bruttoinlandprodukt) ist die falsche Kennzahl, um das zu messen, auf was es wirklich ankommt. So schrieb der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz kürzlich in einem Artikel für «Scientific American». Diese Erkenntnis ist keineswegs neu. Seit Jahrzehnten ist die Kritik am BIP Standardthema der öffentlichen Diskussion, welche bei jeder sich bietenden Gelegenheit aus der Schublade gezogen wird. Allerdings konnte diese Kritik der Bedeutung des BIP bisher nichts anhaben. Verschiedene Wirtschaftsinstitute sind das ganze Jahr mit nichts anderem beschäftigt, als laufend neue Prognosen für die Wachstumsraten des BIP zu erstellen. Und diese Prognosen werden dann mit grossem Ernst diskutiert, egal ob sie später zutreffen oder nicht.

