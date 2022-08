Wochenduell: Cristiano Ronaldos Wechseltheater – Ist Cristiano Ronaldos Verhalten gegenüber Manchester United gerechtfertigt? Seit Wochen versucht Cristiano Ronaldo krampfhaft, einen Abgang von Manchester United zu einem Champions-League-Teilnehmer zu forcieren. Geht das so in Ordnung oder leidet darunter das Vermächtnis des Portugiesen? Luc Durisch Fabian Löw

Der Superstar ist wechselwillig: Geht es nach Cristiano Ronaldo, ist seine Zeit in Manchester bald vorbei. Foto: Keystone

Ja: Der Portugiese will unbedingt noch einmal die Königsklasse gewinnen und seinen Torrekord ausbauen. Diese Perspektive kann ihm Manchester United nicht bieten.

Fünfmal Weltfussballer und Champions-League-Sieger, mehrmaliger Meister in Spanien mit Real Madrid, in England mit Manchester United und in Italien mit Juventus Turin, dazu Europameister mit Portugal. Cristiano Ronaldo gehört zu den Besten seines Faches. Der mittlerweile 37-Jährige steht seit einem Jahr wieder bei Manchester United unter Vertrag. Allerdings will er den Club bereits wieder verlassen.

Dafür sind ihm alle Mittel recht: Am Sonntag beim Testspiel gegen Rayo Vallecano stand er in der Startformation, notabene nachdem er einen Grossteil der Vorbereitung aus persönlichen Gründen verpasst hatte. Ronaldo spielte lustlose 45 Minuten, war mehr mit Diskussionen mit dem neuen Trainer Erik ten Hag und seinen Mitspielern beschäftigt denn mit Fussball spielen. Folgerichtig wurde er zur Pause ausgewechselt. Doch damit nicht genug: Der 37-Jährige mochte nicht einmal mehr den Schlusspfiff der Partie abwarten. Er verliess das Stadion schon früher.

Es scheint, als wolle der Portugiese seinen Wechsel erzwingen. Dieses Verhalten mag unsportlich erscheinen. Doch Ronaldo ist im Recht! Manchester United ist seit mehreren Jahren schon im Krebsgang, letzte Saison verpasste man sogar die Qualifikation für die Champions League. Und der Portugiese will unbedingt noch einmal die Königsklasse gewinnen und seinen Torrekord ausbauen. Diese Perspektive kann ihm Manchester United nicht bieten. Und die Uhr tickt. Auch wenn Ronaldo für sein Alter äusserst fit ist, dürfte sein Körper nicht mehr ewig dieser Belastung standhalten.

Ausserdem ist Ronaldos Mission in Manchester gescheitert. Er kam, um den englischen Rekordmeister wieder zu Titeln zu verhelfen. Dies ist aktuell nicht machbar. Die Konkurrenten Manchester City, Liverpool und Chelsea sind zu stark für den Rekordmeister. Und Manchester United hat weder das Kader noch das Management, um ein ernsthafter Anwärter auf den Titel zu sein. Dies zeigte sich in der vergangenen Spielzeit: Ronaldo zeigte mehrere starke Spiele und rettete Manchester United viele Punkte. Allein konnte er es aber nicht richten. Dies dürfte sich in der kommenden Saison kaum ändern, denn abgesehen auf der Trainerbank und den Transfers von Christian Eriksen und Lisandro Martínez verbesserte sich das Kader kaum. Grund genug, einen Wechsel mit aller Macht zu forcieren, will Ronaldo nicht eine weitere aussichtslose Saison spielen. Luc Durisch

Ist Cristiano Ronaldos Verhalten gegenüber Manchester United gerechtfertigt? Ja: Der Portugiese will unbedingt noch einmal die Königsklasse gewinnen und seinen Torrekord ausbauen. Diese Perspektive kann ihm Manchester United nicht bieten. Nein: Wer ein König sein will, muss sich auch königlich verhalten. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Wer ein König sein will, muss sich auch königlich verhalten.

Was war das doch für ein schönes Fussballmärchen, als Cristiano Ronaldo vor einem Jahr zu seinem früheren Verein Manchester United gewechselt ist. Der ausgezogene Held kehrt als König auf seinen Hof zurück. Doch weil er von diesem aus Europa nicht erobern konnte, scheint das Märchen nun ohne Happy End zu bleiben.

Dass sich der Portugiese selbst als königlich erachtet, stellte er vergangenes Wochenende gleich selbst klar, als er in den sozialen Medien verlauten liess: «Der König spielt am Sonntag.» Was von den britischen Ronaldo-Fans als positives Zeichen gedeutet wurde, erwies sich nur als ein weiteres Kapitel dieser Sommerposse um den Superstar. Ronaldo fand zwar tatsächlich den Weg zum Testspiel der Engländer gegen Rayo Vallecano, wurde jedoch nach einer blassen Halbzeit ausgewechselt und verliess das Stadion noch vor Schlusspfiff. Lächerlich! Wer ein König sein will, muss sich auch königlich verhalten. Was Ronaldo in diesem Sommer veranstaltet, gleicht eher dem Vorgehen der eifersüchtigen Stiefschwester.

Ja, das war nichts Herausragendes, was Manchester United vergangene Saison zustande gebracht hat. Und ja, die Champions League müsste kommende Saison tatsächlich ohne Ronaldo auskommen. Doch hätte dieser weiterhin um die ganz grossen Titel spielen wollen, so hätte er eben einen unsympathischen Messi-Transfer zu einem Verein wie PSG machen müssen. Stattdessen hat er sich doch (hoffentlich ganz bewusst) für seine United entschieden und damit so viele Sympathiepunkte gesammelt.

Denn dass sich Ronaldo auch für eine Mannschaft aufopfern kann, die nicht zu den ganz grossen Favoriten gehört, die ihm aber einfach am Herzen liegt, hat er schon 2016 bewiesen. Unvergessen, wie er damals im EM-Final nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung von der Seitenlinie aus seine Teamkollegen zum Titel trieb – voller Leidenschaft und Emotionen.

In einem einzigen Sommer zerstört Ronaldo nun dieses Image. Der Möchtegern-König macht sich zum Affen, aus dem schönen Fussballmärchen wurde ein nervendes Affentheater, und übrig bleiben am Ende nur Verlierer. Fabian Löw

Fehler gefunden?Jetzt melden.