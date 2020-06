Corona-Umfrage, Folge 5 – Ist Corona gelaufen? Die Normalität ist weitgehend zurück, das Virus gebannt – oder wie schätzen Sie die Situation ein? Machen Sie an der letzten Community-Umfrage zum Coronavirus mit. Philippe Zweifel

Die schönen Tage im Post-Corona-Frühsommer: Bäckeranlage in Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Schwimmbäder und Discos öffnen, Bergbahnen verkehren nach Fahrplan, die Gartenparty darf steigen, Kulturveranstaltungen sind möglich: Der Bundesrat hat in den letzten Tagen und Wochen überraschend schnell Corona-Massnahmen gelockert. Sind Sie damit einverstanden? Und wie wird Corona längerfristig die Gesellschaft prägen? Das würden wir gerne in der letzten Folge der regelmässigen Leserumfrage in Erfahrung bringen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) erstellt haben. Selbstverständlich nehmen Sie daran anonym teil. Die Ergebnisse, die nicht repräsentativ sind, publizieren wir demnächst an dieser Stelle.