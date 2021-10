Debatte um «No Time to Die» – Ist Bond wirklich am Ende? Der neue 007-Film hält ein ziemlich unübliches Finale für den Superagenten bereit. Ist dies der Schlusspunkt in der Karriere der Kinofigur, wie wir sie kennen? Eine Kontroverse. Vorsicht, Spoiler! Meinung Michael Marti , Philippe Zweifel

Der Mann sieht nicht gut aus: Bond (Daniel Craig) und Dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux) unter schwerem Beschuss in «No Time to Die». Foto: Universal

Achtung, dieser Text verrät entscheidende Wendungen in der Handlung von «No Time to Die». Alle, die sich ohne Vorwissen den neuesten Bond-Film anschauen wollen, dürfen nicht weiterlesen.

Ja Michael Marti, Mitglied der Chefredaktion

Man hätte dem Mann ein besseres Ende gewünscht. Über 60 Jahre lang hat er uns im Kino unterhalten, nicht immer brillant, aber stets zuverlässig. Und wenn man den Vorführraum nach einem Bond-Film verliess, so tat man das in guter Laune. Genau dafür, für gute Laune, hat man an der Kasse gern Eintritt bezahlt.

Dieses Mal ist alles anders. Dieses Mal kommt man von einer Beerdigung. Bond ist tot. Toter gehts kaum, so scheint es zumindest. Zuerst in den Rücken geschossen, dann durch eine Salve von Boden-Boden-Raketen pulverisiert, abgefeuert vom britischen Zerstörer HMS Dragon.