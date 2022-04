Kalium statt Natrium – Ist «Blutdrucksalz» gesünder als normales Salz? Sie sollen den Blutdruck weniger in die Höhe treiben und das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken: Halten sogenannte Blutdrucksalze wirklich, was sie versprechen? Ein Experte ordnet ein. Giuseppe Wüest

Lebenswichtig, aber im Übermass gefährlich: Ein bewusster Umgang mit Salz gehört zu einem gesunden Lebensstil. Foto: Getty

Dass Salz den Blutdruck ungünstig beeinflusst, ist schon lange bekannt: Natriumchlorid, woraus Salz grösstenteils besteht, bindet Wasser und erhöht dadurch das Flüssigkeitsvolumen im Körper – der Druck auf die Blutgefässe steigt, das Herz muss mehr pumpen. Für Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Schwäche eine zusätzliche und unnötige Belastung.

Dennoch essen Herr und Frau Schweizer immer noch zu viel Salz: Täglich gut neun Gramm, wie eine Studie ergeben hat. Das ist fast doppelt so viel wie die fünf Gramm, die die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehlen. Viele Gerichte schmecken halt einfach besser mit einer Prise Salz.

Die Idee der Blutdrucksalze: Kalium statt Natrium

Neuer Trend: Salz mit Kalium soll helfen, den Blutdruck zu normalisieren. Foto: PD

Da trifft es sich gut, dass es jetzt zunehmend auch in der Schweiz sogenannte Blutdrucksalze zu kaufen gibt. Ausgerechnet Salz soll den Blutdruck normalisieren? Was erst einmal paradox klingt, scheint durchaus Sinn zu machen: Diese Spezialsalze enthalten bis zu 50 Prozent weniger Natrium, sind dafür aber mit Kalium angereichert. Dieser Nährstoff, der auch in Obst, Gemüse und Nüssen vorkommt, spielt wie das Natrium eine wichtige Rolle bei der Regulation des Blutdrucks – nur andersrum: Kalium senkt ihn.

5 Warnzeichen, dass Sie zu viel Salz essen Infos einblenden 1. Gewohnheitsmässiges Nachsalzen: Selbst in einem Restaurant fragen Sie nach dem Salzstreuer? Klar, Salz hebt die Aromen erst hervor. Doch immer mehr davon zu nehmen, überreizt die Geschmacksnerven unnötig. Vielleicht versuchen Sie es stattdessen einmal mit einer Sojasauce als Salz-Ersatz? 2. Ständiger Durst: Eineinhalb bis zwei Liter Wasser sollen wir am Tag trinken. Manchen fällt das schwer, weil sie vergessen zu trinken. Bei Ihnen ist das anders, Sie sind ständig durstig, besonders am Morgen? Das kann daran liegen, dass Sie zu grosse Mengen Salz zu sich nehmen. Denn das Natrium entzieht dem Körper Wasser, was wiederum zu einer Dehydration führt. 3. Häufiger Harndrang: Wer zu viel Salz isst, muss häufiger auf die Toilette. Das liegt daran, dass Salz Wasser braucht, um aufgelöst zu werden, aber auch daran, dass wir, wie oben erwähnt, aufgrund von zu viel Salz auch durstiger sind und mehr trinken. 4. Aufgedunsener Körper: Ein zu hoher Salzkonsum kann Ihnen einen aufgeblähten Bauch bescheren. Das überschüssige Natrium, das Sie durch salzreiche Speisen aufnehmen, bringt Ihren Flüssigkeitshaushalt durcheinander: Wasser wird im Körper zurückbehalten, tritt in die Zellen ein und verursacht unschöne Schwellungen. 5. Kopfschmerzen: Ein Stechen oder Dröhnen zwischen den Schläfen kann viele Ursachen haben – auch Wassermangel und zu salziges Essen. Denn zu viel Natrium führt zu Gefässerweiterungen im Gehirn, die sich durch Kopfschmerzen bemerkbar machen. Auch ein hoher Blutdruck äussert sich oft mit Kopfweh. Tipp: Eine salzbewusste Ernährung fängt schon beim Einkaufen an: Seien Sie zurückhaltend bei Wurst, Käse, Brot, Saucen, Knabbereien und vor allem bei Fertiggerichten und Fast Food. All diese Produkte enthalten verstecktes und zu viel Salz. Ein guter Grund, lieber wieder einmal selbst den Kochlöffel zu schwingen!

Der Ursprung solcher Spezialsalze ist im Ausland zu suchen. In China und Peru haben sich vor einigen Jahren Forschende gesagt: «Wenn die Menschen nicht an ihren Essgewohnheiten drehen wollen, dann müssen wir am Salz selbst etwas ändern.» Sie reduzierten das Natrium um 25 Prozent und gaben im Gegenzug dem Salz blutdrucksenkendes Kalium hinzu.

Weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle

Besonders die chinesische Forschungsgruppe sorgte damit für Aufsehen: Während fünf Jahren untersuchte sie rund 21’000 Menschen; alle waren mindestens 60 Jahre alt und wiesen einen erhöhten Blutdruck auf – oder aber sie waren jünger und hatten bereits einen Schlaganfall erlitten. Die eine Hälfte der Probanden konsumierte normales Kochsalz wie zuvor, die andere Hälfte eines, in dem ein Viertel des Natriums mit Kalium ersetzt worden war.

Ergebnis der grossangelegten Studie, die letztes Jahr im «New England Journal of Medicine» publiziert wurde: Das natriumarme und kaliumreiche Spezialsalz reduzierte das Sterberisiko um 12 Prozent, das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls sank demnach um 13 Prozent.

Der Experte: Franz Messerli ist emeritierter Professor für Kardiologie am Inselspital in Bern. Zu seinen Spezialgebieten gehört die Bluthochdruckmedizin, wo er mit seinen Forschungen und zahlreichen Publikationen internationale Bekanntheit erlangte. Foto: Beat Mathys / Tamedia AG

Trotz dieser deutlichen Aussage: Einfach auf die Schweiz übertragen lasse sich die chinesische Untersuchung nicht, sagt Franz Messerli, emeritierter Professor für Kardiologie am Inselspital in Bern. Die positiven Daten aus China führe er vor allem darauf zurück, dass die dortige Bevölkerung tendenziell unterversorgt sei mit Kalium. In der Schweiz sei dies aber nicht der Fall. «Deshalb haben Blutdrucksalze bei uns vermutlich gar keine Wirkung. Im schlimmsten Fall könnten sie sogar schaden – dann nämlich, wenn jemand plötzlich zu viel Kalium abbekommt.»

Umstrittene Salzempfehlungen

Bleibt das reduzierte Natrium: Und da ist sich die Wissenschaft nicht so einig wie beim Kalium. Tatsächlich reagieren nicht alle Menschen bzw. deren Blutdruck gleich sensitiv auf Salz. Einige Fachleute – zu ihnen zählt auch Messerli – wünschten sich deshalb etwas tolerantere Empfehlungen zum Salzkonsum. Denn Salz sei lebensnotwendig, spiele zum Beispiel eine zentrale Rolle beim Wasserhaushalt und beim Zusammenspiel von Nerven und Muskeln.

Zu viel Salz schadet auch der Darmflora Infos einblenden Salz und Blutdruck – das ist erwiesenermassen ein heikles Feld. Möglicherweise lauert aber noch woanders eine Gefahr. Darauf stiess erst vor wenigen Jahren eine Forschungsgruppe am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin: Kochsalz verändert demnach auch die Zusammensetzung der Gesamtheit der Darmbakterien, des sogenannten Mikrobioms (auch Darmflora genannt). Insbesondere reduziert Salz die Menge an Laktobazillen und erhöht gleichzeitig die Anzahl bestimmter Immunzellen im Blut, der Th17-Helferzellen. Diese können Entzündungen auslösen und Autoimmunerkrankungen begünstigen wie etwa multiple Sklerose, Morbus Crohn oder Psoriasis. Neue Studien, so die deutschen Forschenden, sollen nun diesen Zusammenhang weiter untersuchen.



Teure Blutdrucksalze hingegen seien nicht notwendig, findet der Experte. «Mit dem eingesparten Geld kaufe ich lieber Aprikosen oder Kirschen und Zwetschgen – die enthalten nämlich auch reichlich Kalium und schmecken erst noch besser.»

