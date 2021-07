Umfrage zum Littering in Basel – Ist Basel zu dreckig? Littering ist ein sommerlicher Dauerbrenner. Am Rheinufer, aber auch abseits des Wassers ist herumliegender Abfall ein Problem. Was ärgert Sie besonders? Was könnte Basel besser machen? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Alexander Müller

Am Rheinufer bleibt bei schönem Wetter täglich viel Abfall liegen. Foto: Florian Bärtschiger

An Mistkübeln mangelt es in der Stadt Basel wahrlich nicht. Alle paar Dutzend Meter steht ein Abfalleimer. Trotzdem wird in Basel viel Abfall neben den Kübeln «entsorgt». Im Kampf gegen das Littering hat der Kanton bereits vieles versucht. Sensibilisierungskampagnen, Bussen für Abfallsünderinnen und -sünder, aber auch zusätzliche Touren der Stadtreinigung vermochten bislang das Problem nicht aus der Welt zu schaffen. Neue angeschaffte Pressabfallkübel sorgten zudem in der jüngsten Vergangenheit für Diskussionen, weil sie hässlich sind oder ihren Zweck nicht wirklich erfüllten. Sogar die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates hat sich mit den Hightech-Kübeln befasst und Kritik geübt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wir wollen nun von Ihnen wissen: Was macht der Kanton falsch, was macht er richtig im Kampf gegen das Littering-Übel? Ist Basel aus ihrer Sicht wirklich so dreckig, wie viele Menschen immer wieder sagen? Oder ist es in den letzten Jahren sogar besser geworden? Und was tun Sie selber gegen den Müll auf den Strassen?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil und sagen Sie uns, wie es um das Thema Littering in der Stadt wirklich steht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.