Polizist antwortet im Livechat – Ist Basel sicher? Marco Liechti, Leiter Kriminalprävention der Basler Kantonspolizei, beantwortet Ihre Fragen ab 12.30 Uhr live vor der Kamera. Stellen Sie bereits jetzt Ihre Fragen! Alexander Müller , Dina Sambar

Ist es in Basel gefährlich? Diese Frage beschäftigt viele Menschen in der Stadt und der nahen Agglomeration. In einer Umfrage der BaZ gab es über 800 Rückmeldungen. Eine ganze Reihe von Orten in der Innenstadt haben unsere Leserinnen und Leser genannt, an denen sie sich unwohl fühlen. Auf einem nächtlichen Rundgang haben wir zusammen mit Marco Liechti, dem Leiter der Kriminalprävention der Basler Polizei, einige der häufigstgenannten Orte besucht. Aus Sicht des Experten gibt es vielerorts keinen rationalen Grund, sich zu fürchten. An einigen Stellen ist es aber auch Liechti mulmig. Er hat einige Tipps gegeben, wie man in solchen Situationen umgehen.

Das Unsicherheitsgefühl ist subjektiv, wo sich die einen fürchten, fühlen sich andere sicher. Macht die Polizei genug, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden? Wie soll man sich verhalten, wenn man sich fürchtet? Müsste die Polizei häufiger zu Fuss in der Stadt unterwegs sein? Braucht es gar mehr Polizei? Jetzt haben Sie die Chance, alle Fragen, die Ihnen zu diesem Thema unter den Nägel brennen, dem Experten der Basler Polizei in unserem Livechat zu stellen.

Ab 12.30 Uhr beantwortet er Ihre Fragen im Livestream (oben). Um eine Frage zu stellen, benutzen Sie bitte das nachfolgende Formular. Sollten technische Probleme auftreten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail.

