Wirtschaftskrise wegen Corona – Ist alles gar nicht so schlimm? Vieles deutet darauf hin, dass es statt zur befürchteten schlimmsten Wirtschaftskrise seit 1945 zu einem ziemlich schnellen Wiederaufschwung kommt – jedenfalls in der Schweiz. Armin Müller , Peter Burkhardt

Es gibt wieder etwas zu tun: Ein Angestellter im Werk des Autozulieferers Autoneum in Sevelen SG. Foto: Arnd Wiegmann (Reuters)

Noch am 7. April sah die Internationale Arbeitsorganisation in Genf, eine Unterorganisation der UNO, den weltweiten Arbeitsmarkt in der «schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg». Und Ökonomen überboten sich seit Beginn der Corona-Pandemie mit Negativeinschätzungen zur Weltwirtschaftslage.