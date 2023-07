Wochenduell: Nach dem Triumph in Wimbledon – Ist Alcaraz besser, als es Djokovic, Federer und Co. je waren? Der Spanier verblüffte beim Rasen-Major in London mit angriffigem Tennis und holte sich mit einem Triumph über Djokovic verdient der Titel. Doch wie gut ist der erst 20-Jährige wirklich? Benjamin Schmidt Darius Aurel Meyer

Schrei der Erlösung: Carlos Alcaraz feiert seinen Sieg gegen Novak Djokovic und somit seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Foto: Keystone

Ja! Selbst Djokovic gestand, dass Alcaraz das Beste von ihm selbst, Federer und Nadal in sich vereine

Strahlend stand er da, die Wimbledon-Trophäe in den Händen, nachdem er nach 4 Stunden und 43 Minuten den scheinbar unschlagbaren Novak Djokovic entthront hatte. Mit 20 Jahren ist Carlos Alcaraz zwar erst seit kurzem kein Teenager mehr. Und doch trat er an diesem Sonntag auf dem Centre Court mit einer Selbstverständlichkeit auf, die vergessen liess, dass es erst sein zweiter Grand-Slam-Final in seiner noch jungen Karriere war.

Alcaraz ist der jüngste Sieger in Wimbledon seit Boris Becker (1985) und Björn Borg (1976). Und der Spanier deutete damit an, dass er bereits jetzt besser sein könnte, als es Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal je waren.

Seinem serbischen Gegner, Rekord-Grand-Slam-Sieger und seit zehn Jahren auf dem Centre Court von Wimbledon ungeschlagen, unterliefen in seinem 35. Major-Final mehr unerzwungene Fehler als sonst. Doch er spielte stark genug, damit es wohl für jeden anderen Gegner gereicht hätte. Allerdings wurde er aufgrund von zwei Faktoren bezwungen, die Carlos Alcaraz – vor allem hinsichtlich seines jungen Alters – so aussergewöhnlich machen.

Zum einen sticht die Mentalität heraus, die der junge Mann aus Murcia im Final bewies. Im ersten Durchgang wurde er sofort gebreakt, spielte danach nervös und ungestüm. Erinnerungen an den Halbfinal im French Open gegen Djokovic wurden wach, als Alcaraz’ Nervosität gar auf seinen Körper ausstrahlte und zu Krämpfen führte. Dieses Mal jedoch liess er sich nicht unterkriegen, hakte das 1:6 aus Satz eins schnell ab und passte seinen Spielstil dem Gegner an. Womit wir beim nächsten Punkt wären.

Carlos Alcaraz ist bereits jetzt wohl einer der komplettesten Spieler der Tennis-Geschichte. Auch Djokovic gestand, dass er noch nie gegen einen solchen Spieler gespielt habe und dass Alcaraz das Beste von ihm selbst, Federer und Nadal in sich vereine. Alcaraz kombiniert Elemente des kraftvollen Spiels aus der Defensive von Nadal mit jenen der Eleganz von Federer und der Athletik von Djokovic.

Auf Rasen bislang weniger erfolgreich, bewies der Spanier in Wimbledon zudem endgültig, dass er auf allen Belägen dominieren kann. Wenngleich jeder der «Big Three» an jedem Grand-Slam-Turnier mindestens einmal triumphieren konnte, gab es doch Untergründe, auf denen die Dominanz vor allem bei Federer (auf Rasen) und Nadal (Sand) besonders augenscheinlich war.

Wer das Mentalitätsmonster Djokovic mit seiner eigenen mentalen Stärke ausbremsen kann und über ein kompletteres Skillset verfügt als Federer und Nadal oder – nach den Worten von Djokovic – das Beste aller drei Welten kombiniert, ist der Beste. Die nächsten grossen Turniere werden das unterstreichen. Und in der Statistik wird es sich irgendwann niederschlagen, wenn der Spanier gesund bleibt. Benjamin Schmidt



Ist Alcaraz besser, als es Djokovic, Federer und Co. je waren? Ja! Carlos Alcaraz ist bereits jetzt einer der komplettesten Spieler der Tennis-Geschichte – und das mit erst 20 Jahren. Nein! Das spielerische Können von Alcaraz ist zwar unbestritten. Aber eines der wichtigsten Qualitätsattribute fehlt ihm noch: die Konstanz.

Das spielerische Können von Alcaraz ist zwar unbestritten. Aber eines der wichtigsten Qualitätsattribute fehlt ihm noch: die Konstanz

Im Moment ist Carlos Alcaraz vor allem eines: ein riesiges Versprechen. Ein Versprechen nämlich, dass die goldene Ära des Tennis noch um eine Generation weitergeführt wird.

Die Tatsache, dass sich mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer die drei Spieler mit den meisten Grand-Slam-Siegen alle ungefähr zur gleichen Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befanden, zeigt, wie aussergewöhnlich die vergangenen zwei Jahrzehnte im Tennis und die Qualität dieser Spieler waren. Das Trio hat sich gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und den Tennissport so in neue Sphären gehievt. Davon profitiert nun auch Alcaraz. Gleichzeitig muss der junge Spanier noch einiges mehr bieten, um zu beweisen, dass er in einem Atemzug mit dem Trio Djokovic, Nadal und Federer genannt werden darf.

Das spielerische Können von Alcaraz ist zwar unbestritten. Aber eines der wichtigsten Qualitätsattribute fehlt ihm noch: die Konstanz. Dies hängt vor allem auch mit seinem Körper zusammen. Die Verletzungssorgen von Alcaraz sind gross. Einmal musste er wegen Arthritis im linken Handgelenk pausieren, dann stoppten ihn Muskelbeschwerden im Rücken, im Bauch und zuletzt Anfang Jahr im rechten Oberschenkel. Und eben: Alcaraz ist erst 20 Jahre jung.

Lang ist auch die Liste von verpassten Turnieren: die ATP-Finals, die Davis-Cup-Finals, die Australian Open – um nur ein paar in den letzten zwölf Monate zu nennen. Kein Vergleich etwa zu Federer, der zwischen 2000 und 2016 kein einziges von 65 (!) Grand-Slam-Turnieren verpasst hatte.

Die Gründe für Alcaraz’ Verletzungsanfälligkeit liegen auf dem Tisch. Es sind seine intensive Spielweise und sein Wille, jedem Ball nachzujagen, was ihn zwar beim Publikum sehr beliebt macht, aber für den Körper eine enorme Belastung darstellt. Gepaart werden diese Umstände mit der einzigen spielerischen Schwäche des Spaniers: seinem Aufschlag. Dieser befindet sich nicht auf dem Niveau der anderen Schläge. Entsprechend gering ist die Anzahl der Gratispunkte, die Alcaraz so sammeln kann.

Damit steigt im Spiel auch der Druck auf Alcaraz, sowohl in körperlicher wie auch in mentaler Hinsicht. Zu gross wurde dieser zuletzt während seines Halbfinalspiels am French Open gegen Djokovic. Nach dem 1:1-Satzausgleich verkrampfte der Spanier plötzlich im ganzen Körper und blieb anschliessend chancenlos.

Damit zeigt sich: Alcaraz ist zwar mit unglaublich viel Talent gesegnet, hat aber eben auch entscheidende Schwächen. Wahrscheinlich reicht es aus, um zur prägenden Figur einer Tennisgeneration zu werden, der es bis anhin an Ausnahmekönnern gefehlt hat. Aber ob es gereicht hätte, um gleichzeitig mit Federer & Co. zu 20 und mehr Grand-Slam-Titeln zu stürmen, bleibt zu bezweifeln. Darius Aurel Meyer



