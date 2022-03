Erfolgsrezept des Fox-Moderators – «Isst Putin Hunde?» – Die Methode Tucker Carlson Warum wollen Millionen Amerikaner täglich Gerüchte und Lügen? Wer wissen will, was am rechten Rand und bis in die Mitte der USA gedacht wird, soll «Tucker Carlson Tonight» auf Fox News schauen. Hubert Wetzel aus Washington

Ein jugendlich wirkender 52-Jähriger, der ein Talent zur Demagogie hat: Tucker Carlson auf Fox News. Foto: Screenshot Youtube

Jeden Abend um acht, Montag bis Freitag, ist Märchenstunde. Wobei das etwas zu gemütlich klingt. Das Wort Propaganda triff es eher. Mit Journalismus hat das, was Tucker Carlson in seiner Sendung bei Fox News anstellt, jedenfalls nicht mehr viel zu tun. Als Spiegel des Weltbilds eines gewissen Teils der amerikanischen Bevölkerung taugt die Sendung aber durchaus. Wer wissen will, was am rechten Rand in den USA gedacht wird – ein Rand, der sehr weit in die Mitte ragt -, der sollte «Tucker Carlson Tonight» schauen.