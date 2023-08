«Apropos» – der tägliche Podcast – Israels Bevölkerung in Aufruhr Hunderttausende gehen in Tel Aviv gegen die rechtsreligiöse Regierung unter Benjamin Netanyahu auf die Strasse. Wie stark ist Israels Demokratie in Gefahr? Sina-Maria Schweikle als Gast Mirja Gabathuler als Host Laura Bachmann als Produzentin

In den letzten Tagen gingen in Tel Aviv erneut rund 160’000 Menschen auf die Strasse. Sie lehnen sich auf gegen die Umsetzung einer Justizreform, welche die Macht des obersten israelischen Gerichts einschränken soll. Ein Gesetz, das der rechtskonservativen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in die Hände spielt – und welches er trotz wochenlanger Proteste nun durchgesetzt hat.

Viele fürchten jetzt eine Eskalation oder gar ein Ende der Demokratie im Land. Wie gross ist diese Gefahr? Und was werden die Proteste gegen die Justizreform bewirken? Diese Fragen beantwortet Sina-Maria Schweikle in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Sie berichtet für die «Süddeutsche Zeitung» und Tamedia aus Tel Aviv. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

