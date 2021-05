Palästina-Demos am Barfi – Israelitische Gemeinde Basel ruft Mitglieder auf, Innenstadt zu meiden Basler Politiker befürchten antisemitische Übergriffe. Die zwei geplanten pro-palästinensischen Kundgebungen sind nicht bewilligt. Robin Rickenbacher UPDATE FOLGT

Wird die Synagoge in Basel zum Ziel von Demonstranten? Foto: Dagmar Morath

Der schwelende Konflikt zwischen Israel und Palästina, der seit mehreren Tagen in Gang ist, hat nun auch Basel erreicht. Am Freitag machten gleich zwei Aufrufe zu Demonstrationen für die Freiheit von Palästina in den sozialen Medien die Runde. Das antifaschistische Bündnis «Basel Nazifrei» warb für eine Spontandemo am Freitagabend auf dem Barfüsserplatz.

Eine weitere Palästina-Demo ist für Samstagnachmittag an selber Stelle angekündigt. Den Flyer ziert eine Palästina-Flagge, davor ist eine erhobene Faust zu sehen. Auf Anfrage bestätigt das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement, dass es Kenntnis von diesen Aufrufen hat. «Gesuche zu den Demonstrationen sind nicht eingegangen», schreibt Mediensprecher Martin Schütz. Kurzum: Die Demos sind nach aktuellem Stand nicht bewilligt. Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen oder potenzieller Gefahr lässt Schütz unbeantwortet.