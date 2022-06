125 Jahre Zionistenkongress – Israelischer Präsident besucht Basel

Der erste Zionistenkongress in Basel jährt sich in diesem Jahr zum 125. Mal. Erwartet wird unter anderem der israelische Staatspräsident Isaac Herzog. Simon Erlanger

Theodor Herzl hält am 2. Zionistenkongress eine programmatische Rede. Leider existieren vom ersten Kongress keine Fotos vom Innern des Stadtcasinos. Foto: Austrian Archives (Imagno)

Vor exakt 125 Jahren begründete der Wiener Autor und Journalist Theodor Herzl in Basel den politischen Zionismus. Mit einer Reihe von Veranstaltungen soll nun im August des ersten Zionistenkongresses, der vom 29. bis zum 31. August 1897 im Grossen Musiksaal des Basler Stadtcasinos stattfand, gedacht werden.

So findet in der historischen Kongresswoche ein internationaler «Herzl Leadership Congress» statt. Höhepunkt wird ein offizieller Galaabend in Anwesenheit des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog und des Basler Regierungspräsidenten Beat Jans, sowie des Vorsitzenden der World Zionist Organisation Yaacov Hagoel.

Von den 22 Zionistenkongressen vor der Gründung des Staates Israel 1948 fanden zehn in Basel statt, zuletzt 1946, als sich unter dem Vorsitz des späteren israelischen Präsidenten Chaim Weizmann und des späteren israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion rund 2200 Delegierte in der damaligen Halle 1 der Mustermesse trafen.

Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

