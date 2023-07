Eskalation im Westjordanland – Israel startet Militäroperation – Jenin gleicht einem Kriegsgebiet Mit rund 2000 Soldaten will Israels Armee eine Hochburg palästinensischer Kämpfer unter Kontrolle bringen. Wie lange der Einsatz dauert, ist offen. Wie schwer er wird, zeigt sich schon in den ersten Stunden. Peter Münch aus Tel Aviv

Hochburg militanter Palästinenser: In Jenin suchen junge Palästinenser am 3. Juli Zuflucht vor israelischen Militärschlägen. Foto: Jaafar Ashtiyeh (AFP)

Der erste Angriff aus der Luft kam um ein Uhr in der Nacht, danach rückten am Montag die Soldaten von allen Seiten ins Flüchtlingslager von Jenin ein. In einer gross angelegten Militäraktion will Israels Armee nun nach eigenen Angaben die «terroristische Infrastruktur» in dieser Hochburg militanter Palästinenser zerschlagen. Wie lange dieser Einsatz dauert, ist noch offen. Wie schwer er wird, zeigte sich schon in den ersten Stunden: Jenin gleicht einem Kriegsgebiet. Die vorläufige Bilanz: Mindestens 9 tote Palästinenser und mehr als 50 Verletzte.



In israelischen Medien ist bereits vom grössten Militäreinsatz im Westjordanland seit den Jahren der Zweiten Intifada von 2000 bis 2005 die Rede. Der erste Luftschlag galt nach Armeeangaben einem gemeinsamen Kommandozentrum verschiedener bewaffneter Gruppen. Es folgten zahlreiche weitere Angriffe mit bewaffneten Drohnen. Gemäss israelischen Angaben waren rund 2000 Soldaten am Einsatz beteiligt. Fotos aus Jenin zeigen aufgerissene Strassen, in denen Bulldozer offenbar nach versteckten Sprengsätzen gesucht hatten.