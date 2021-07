Vierte Corona-Welle – Israel setzt auf eine dritte Impfdosis Weil die Delta-Variante des Coronavirus offenbar auch vollständige Geimpfte gefährdet, will die Regierung alle Älteren noch einmal impfen lassen. Die WHO reagiert erbost. Hanno Charisius , Peter Münch aus Tel Aviv aus Tel Aviv , Angelika Slavik

Er kriegt schon die dritte Dosis: Ein Israeli lässt sich in der Nähe von Tel Aviv impfen. Foto: Jack Guez (AFP)

Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat Israel hart und kalt erwischt. Schliesslich wähnte sich der selbst ernannte Impf-Weltmeister im Frühjahr schon in Sicherheit. Doch dann kam Delta – und in den israelischen Spitälern musste man feststellen, dass auch die Geimpften wieder in Gefahr geraten können. Die erst seit Juni amtierende neue Regierung hat nun eine weltweit bislang einmalige Strategie beschlossen: eine dritte Impfung, die von Sonntag an zunächst einmal alle Älteren ab 60 Jahren bekommen sollen.

Empfohlen hatte das nach langer Sitzung in der Nacht zum Donnerstag ein Beratergremium der Regierung. Berichten zufolge nicht einstimmig, aber mehrheitlich. Am Donnerstagmorgen präsentierten die Experten ihr Programm persönlich dem Premierminister Naphtali Bennett, der schon zuvor hatte durchblicken lassen, dass er eine Auffrischungsimpfung befürwortet. Am Nachmittag dann meldete das Gesundheitsministerium Vollzug.