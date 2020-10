Corona in Altersheimen – Isolation um jeden Preis verhindern Viele Betagte in Alters- und Pflegeheimen haben Angst, wegen Corona erneut abgeschottet zu werden. Verantwortliche aus der Region nehmen Stellung und sprechen über Worst-Case-Szenarien. Nina Jecker

Ein Winken vom Balkon war im Frühling für viele Bewohner von Alterszentren der einzige Kontakt zu ihren Liebsten. Foto: Tamedia AG

«Unsere Aufgabe ist eine Gratwanderung. Wir müssen die Bewohnerinnen und Bewohner schützen, aber möglichst ohne ihre Lebensqualität zu mindern», sagt Daniel Bollinger, Präsident des Verbands Curaviva Baselland, dem 31 Trägerschaften im Bereich Alters- und Pflegeheime im Baselbiet angehören. Die steigenden Infektionszahlen machen auch ihn ein wenig nervös. «Aber wir lassen uns nicht davon leiten, sondern von den tatsächlichen Ansteckungen in den Heimen. Wenn diese Zahl deutlich steigt, dann müssen wir die Massnahmen verschärfen.»

Eine totale Isolation der Betagten mit Ausgangs- und Besuchsverbot wie im Frühling will Bollinger dabei unbedingt verhindern. «Es muss momentan niemand Angst davor haben, dass sich das wiederholt. Wir setzen alles daran, Besuche auch bei steigenden Fallzahlen in sicherem Rahmen zu ermöglichen.» Das Ausgangs- und Kontaktverbot, das über Monate für die Bewohnerinnen und Bewohner galt, habe gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit gehabt, sagt er. «Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass Menschen daran gestorben sind, aber es war für viele eine grosse psychische Belastung, die sich auch körperlich ausgewirkt hat.»