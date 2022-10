Nach dem Rücktritt von Ueli Maurer – Isaac Reber wird als Bundesratskandidat genannt Eine Findungskommission der Fraktion der Grünen in Bundesbern ist auf der Suche nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin für die Bundesrats-Ersatzwahl. Thomas Dähler

Interview mit dem Baudirektor BL Isaac Reber am Mittwoch, 23. Juni 2021 in Liestal. Foto: Dominik Plüss

Am nächsten Dienstag entscheiden die Grünen, ob sie bei der Ersatzwahl für den zurücktretenden Bundesrat Ueli Maurer (SVP) eine Kandidatur aufstellen wollen. Dies hat die Fraktion in Bern in einer Medienmitteilung angekündigt. Gemäss der Tageszeitung «Blick» ist der Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber ein möglicher Kandidat.

Ob er sich eine Kandidatur überlege, wollte die BaZ von Reber wissen. Aus Liestal kam dazu kein Nein. Zum jetzigen Zeitpunkt äussere er sich nicht zu Fragen rund um eine Kandidatur für den Bundesrat, liess Reber über seinen Stellvertretenden Generalsekretär in der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Baselland ausrichten.

Für die Grünen tue ein Wandel im Bundesrat not, schreibt die Fraktion in ihrer Medienmitteilung. «Die Regierung ist in der aktuellen Zusammensetzung unfähig, die grössten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Das haben ihre Entscheidungen zur Klima- und Europapolitik in den letzten Monaten deutlich gezeigt», sagt Fraktionspräsidentin Aline Trede. Die Grünen verfügten über «sehr kompetente und erfahrene Personen», welche die Schweiz durch die Krisen führen könnten.

Eine rasche Absage klingt anders

Dass eine Bundesratswahl von den Grünen gegen eine Kandidatur der SVP nicht gewonnen werden könnte, dürfte auch der Fraktion der Grünen im Bundeshaus bewusst sein. Bei den Ersatzwahlen 2019 war zuletzt Nationalrätin Regula Rytz als Kandidatin der Grünen gescheitert, obwohl der Anspruch der Grünen rein rechnerisch gegeben gewesen wäre. Bei der Ersatzwahl im kommenden Dezember dürfte es vor allem darum gehen, der Öffentlichkeit den Anspruch der Grünen auf einen Bundesratssitz in Erinnerung zu rufen.

Dies könnte auch der Grund sein, dass die Fraktion im Bundeshaus nicht primär in den eigenen Reihen nach einem valablen Kandidaten oder einer valablen Kandidatin sucht. Isaac Reber ist einer von vier Regierungsmitgliedern in einem Deutschschweizer Kanton. Dass er sich «zum jetzigen Zeitpunkt» nicht dazu äussern will, tönt nicht nach einer raschen Absage. Reber steckt zurzeit im Baselbiet im Wahlkampf: Im kommenden Februar finden Gesamterneuerungswahlen für die Kantonsregierung an, bei denen er für die Grünen nochmals antritt.

