Baselbieter Grüne wappnen sich – Isaac Reber tritt nun definitiv nochmals zur Wahl an Der Regierungsrat strebt eine vierte Legislatur an. Ein Sesselkleber will er deswegen nicht sein. Neben ihm stehen weitere Personen für die geplante zweite Kandidatur bereit. Lisa Groelly

Isaac Reber nach seiner Wiederwahl im März 2018 mit Ständerätin Maya Graf. Foto: Pino Covino

Zum Jahresbeginn warten die Baselbieter Grünen gleich mit zwei Neuigkeiten auf: Regierungsrat Isaac Reber hat am Donnerstag in den sozialen Medien verlauten lassen, dass er bei den Gesamterneuerungswahlen 2023 ein viertes Mal antritt. Am Tag darauf verkündet Bálint Csontos in der «Volksstimme», dass er Mitte Jahr aus dem Landrat zurücktreten und sich von der «organisierten Politik» verabschieden wird.

Während der Abgang des ehemaligen Parteipräsidenten Csontos überraschend kommt, ist Baudirektor Rebers Ankündigung eine Bestätigung kursierender Spekulationen. Da Reber der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) erst seit 2019 vorsteht und er dort noch einiges vorhat, möchte er eine weitere Legislatur anhängen. Sein Motto sei: «Wenns machsch, machs richtig!»