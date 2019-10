Isaac Reber forciert eine Expressroute fürs Velo

Wann die Pilotstrecke in Betrieb genommen werden könnte, lässt Reber offen. Auf Nachfrage sagt er bloss: «As soon as possible», also so schnell wie möglich. Ob er das noch in seiner ersten Amtsperiode als Baudirektor schaffen werde? «Das wäre ein sehr sportlicher Terminplan», findet er.

Auf der Strasse und dem Gleis präsentiert Isaac Reber keine Überraschungen. Er betont lediglich die Notwendigkeit bereits bekannter oder beschlossener Projekte und nennt etwa den Rheintunnel, den Autobahnanschluss Bachgraben Allschwil und die neue Talstrasse Münchenstein-Arlesheim; auf der Schiene den 15-Minuten-Takt bis Aesch und Liestal, den Doppelspurausbau im Laufental und die neue Waldenburgerbahn. Ausserdem sollen die Tramlinien 8 bei Allschwil und 14 bei Pratteln verlängert und der Engpass beim Spiesshöfli in Binningen beseitigt werden.

Unten arbeiten, oben wohnen

Was den Hochbau angeht, will Reber vor allem die Entwicklung in den früher reinen Industriezonen fördern. Er strebt an, im Bachgraben den Bereich Life Sciences, im Dreispitz die Hochschulen und in Muttenz die Berufsbildung weiter zu etablieren. An diesen Orten sowie im Entwicklungsgebiet Salina Raurica und in den Bahnhofarealen Pratteln und Liestal will er die ursprünglich strikte Trennung von Arbeit und Wohnen aufbrechen und Mischnutzungen ermöglichen. «Die Arbeiten lärmen nicht mehr und sind nicht mehr gefährlich, darum hat die Trennung keinen Sinn mehr.» Das Motto: «Unten arbeiten, oben wohnen.» Wie beim Transitlager im Dreispitz: «Hier haben wir nun 100 Wohnungen obendrauf und dabei null Quadratmeter gebraucht.»

Trotz Verdichtung soll der Ausgleich nicht zu kurz kommen. So ist beim Beispiel Transitlager eine Passerelle zu den Merian-Gärten geplant. Überhaupt sei es wichtig, Arbeit, Wohnen und Freizeit zusammenzubringen. Dadurch würden die ohnehin schon am Anschlag laufenden Verkehrsnetze wenigstens nicht noch stärker belastet.

Sozusagen in eigener Sache plant Reber ausserdem ein kantonales Verwaltungszentrum im Bereich der Rheinstrasse in Liestal. In den kommenden Monaten will er das Projekt dem Gesamtregierungsrat unterbreiten, bevor es dann dem Landrat vorgestellt werden könnte. Kostenpunkt: 60 Millionen Franken.