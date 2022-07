17 Songs von Basler Promis – Isaac Reber Der Baselbieter Regierungsrat hat uns eine sehr interessante Mischung zusammengestellt. Er hat sie unter das Motto «Leben für diesen einen Moment» gestellt. Markus Wüest

Von Klassik bis Queen – Isaac Reber hat einen breiten Musikgeschmack. Foto: Claude Vuille

«Musik kann nicht alles, aber sie kann vieles», schreibt uns Isaac Reber zu seiner Songauswahl. Wobei «Song» hier falsch ist, fängt doch Rebers Liste mit vier Werken der klassischen Musik an. «Musik kann uns erheitern, beschwingen, emporheben. Und ja, sie kann auch nerven, besonders wenn es nicht die ‹unsere› ist», schreibt der Baselbieter Regierungsrat weiter. Er habe 17 Titel ausgesucht, die ihm gefallen, die ihn berühren: «Ich gehe in Konzertsäle, auf Plätze, an Festivals, in Keller, um Musik zu hören, und eigentlich höre ich viele Stilrichtungen gerne, je nach Stimmung andere – manchmal höre ich sogar gerne Musik, die mich sonst nervt, einfach weil der Moment stimmt.»