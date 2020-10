Imam zu Gefängnisstrafe verurteilt – IS-Terrorist wird nicht verwahrt Das Bundesstrafgericht hat einen ehemaligen Imam der Winterthurer An’Nur-Moschee zu 70 Monaten Gefängnis verurteilt. Davon muss der Kurde noch mehr als zwei Jahre absitzen. Kurt Pelda

Der irakische Kurde Azad M. (mit weissem Hemd) 2016 vor der inzwischen geschlossenen An’Nur-Moschee in Winterthur. Foto: Kurt Pelda

«In unermüdlichem Einsatz» sei ein 52-jähriger Iraker für den Islamischen Staat im Einsatz gewesen, urteilte das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Donnerstag, und zwar im beschaulichen Kanton Thurgau. Der ehemalige Imam der inzwischen geschlossenen Winterthurer An’Nur-Moschee habe im IS eine «mittlere Kaderposition» innegehabt und sich so auch rege mit Führungsleuten der Terrororganisation im syrisch-irakischen Kriegsgebiet ausgetauscht.

Das dreiköpfige Richtergremium verurteilte Azad M. zu 70 Monaten Gefängnis ohne Bewährung und ordnete zusätzlich einen Landesverweis von 15 Jahren an. Die Bundesanwaltschaft hatte 81 Monate gefordert, trotzdem ist es die längste bisher im Zusammenhang mit dem IS ausgesprochene Strafe. Die ebenfalls beantragte Verwahrung wurde dagegen abgewiesen. Dafür gebe es keine gesetzliche Grundlage, erklärte der vorsitzende Richter Martin Stupf. Im Prozess hatte ein forensischer Psychiater beim Iraker zwar eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und auf die Gefahr eines Rückfalls hingewiesen. Azad M. sei jedoch schuldfähig und könne deshalb nicht verwahrt werden, betonte Stupf.

Mangelhafte Strafprozessordnung

Schuldig gesprochen wurde der abgelehnte Asylbewerber und Sozialhilfebezüger in erster Linie wegen Beteiligung an der kriminellen Organisation IS. Hinzu kamen Gewaltdarstellungen und Fahren ohne Führerausweis. Freigesprochen wurde er dagegen vom Vorwurf, die Sozialhilfe gewerbsmässig betrogen zu haben.

Ungesühnt bleibt auch der Anklagepunkt, gegen das IS-Verbot verstossen zu haben. Der Grund hierfür ist, dass es die Schweizer Parlamentarier bis heute nicht geschafft haben, die Strafprozessordnung an die heutigen Gegebenheiten anzupassen. Richter Stupf sprach in diesem Zusammenhang von einer Gesetzeslücke.

Das meiste Beweismaterial gegen Azad M. stammt nämlich aus abgehörten Telefongesprächen oder Chats. Bei der Genehmigung der Überwachungsmassnahmen konnte sich die Bundesanwaltschaft aber nur auf den Vorwurf der Beteiligung an einer kriminellen Organisation stützen. Die Gründe für das Abhören von Telefonen sind in der Strafprozessordnung abschliessend aufgezählt, doch gehören Verstösse gegen das IS-Verbot nicht dazu, obwohl dieses Bundesgesetz nun schon seit fast sechs Jahren in Kraft ist. Aus diesem Grund waren die Beweise aus abgehörten Gesprächen und Chats nicht für Verstösse gegen das IS-Verbot verwertbar.

Zurück auf Feld eins

Als nicht erwiesen sah es das Richtergremium an, dass Azad M. einen Terroranschlag in der Schweiz vorbereitet hat. Dagegen habe er seine per Videochat geheiratete zweite Ehefrau in ihrem Beschluss bestärkt, im Libanon ein Selbstmordattentat zu verüben. Angestiftet dazu habe er sie aber nicht, und es seien auch keine konkreten Vorbereitungshandlungen zu erkennen gewesen. Ausserdem habe er auch in der Schweiz versucht, Menschen von der gewaltverherrlichenden Ideologie des IS zu überzeugen, unter ihnen ein Sohn eines libyschen Imams in Winterthur.

Für die Bundesbehörden ist die abgelehnte Verwahrung ein herber Rückschlag. Hier bestand wohl die Hoffnung, dass man einen für die Öffentlichkeit gefährlichen Terroristen nach der Verbüssung seiner Gefängnisstrafe noch länger via Verwahrung wegsperren könne. Denn bereits mit den drei verurteilten Irakern der Schaffhauser IS-Zelle hat man die Erfahrung gemacht, dass sich diese nicht in ihr Heimatland abschieben lassen, weil ihnen dort Tod oder Folter droht. Azad M. muss noch rund 28 Monate im Gefängnis bleiben, und danach wird sich wohl der Kanton Thurgau wieder mit ihm herumschlagen müssen.