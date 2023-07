Gastronomie – «Irgendwann ist aus die Maus» Nach 25 Jahren verlässt Lotti Weber die legendäre Kleinbasler Beiz Torstübli. Die Suche nach einer Nachfolge läuft. Dorothea Gängel

Eine Ära neigt sich dem Ende zu – noch bis Ende März wirtet Lotti Weber im Torstübli. Foto: Nicole Pont

Sie ist eine Legende: Seit bald 25 Jahren wirtet Lotti Weber im Restaurant Torstübli an der Riehentorstrasse. Über all die Jahre hat sie diesen Ort geprägt und für eine spezielle, herzliche Atmosphäre gesorgt. «Zem Lotti wott i» – dieser Spruch weist nicht nur dem Kleinbasler den Weg in die Traditionsbeiz. Ob im Parterre mit dem stadtbekannten Stammtisch oder im ersten Stock in der gemütlichen Zurkinden-Stube: Hier muss man sich wohlfühlen. Nicht nur Eric Julliard, der Gründer des Basel Tattoo, gehört zu den Stammgästen.