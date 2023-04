Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie – Irgendjemand zahlt immer Vor zehn Jahren stürzte eine grosse Textilfabrik in Bangladesh ein und riss mehr als tausend Menschen in den Tod. Die Branche gelobte Besserung. Was hat sich verändert? David Pfeifer aus Bangkok

Wer sich eine Hose für 20 Franken kauft, kann ausrechnen, wie viel bei der Näherin in Bangladesh landet: Frauen arbeiten in einer Textilfabrik in Savar, ausserhalb von Dhaka (13. April 2023). Foto: Munir uz Zaman (AFP)

Es gilt als grosser Sündenfall des globalen Kapitalismus: Vor zehn Jahren kollabierte das Rana-Plaza-Gebäude bei Dhaka, in Bangladesh, und begrub viele Menschen unter sich, 1132 von ihnen starben. Einige der mehr als 2400 Verletzten konnten nur geborgen werden, indem man ihnen Gliedmassen amputierte. Das Bild einer Frau, die in den Armen eines Mannes tot in Schutt und Staub gefunden wurde, ging um die Welt. Es wurde zum Menetekel für das, was passiert, wenn man seinen Preisvorteil zulasten von Arbeitssicherheit in fernen Ländern sucht.