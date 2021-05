Im Prinzip in der gesamten Innenstadt, vor allem im Bereich zwischen Bankverein und Schifflände, wo sieben Linien verkehren. Die Trams stehen sich ein Stück weit gegenseitig im Weg.

Herr Stehrenberger, die Trams in der Region sollen schneller werden. Wo sind die Trams derzeit am langsamsten unterwegs?

Nun fallen mit dem 15er, der bisher nur in die eine Richtung durch die Innenstadt verkehrte, und mit dem 17er, der bloss zu Stosszeiten fuhr, eineinhalb Tramlinien weg. Ist damit die grüngelbe Tramwand wirklich beseitigt?

Jede Linie, die weniger verkehrt, ermöglicht einen Effizienzgewinn und mehr Geschwindigkeit. Das liegt auch an den bisherigen Zugfolgedichten, die heute so nah getaktet sind. Wenn ein Tram in der Innenstadt heute eine Störung hat, gibt es sehr schnell einen grossen Rückstau.