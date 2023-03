Schwede vor Hinrichtung – Iran bestätigt Todesurteil gegen schwedisch-iranischen Doppelbürger Der Oberste Gerichtshof wirft Habib C. vor, als Anführer einer Separatistengruppe an einem Terroranschlag beteiligt gewesen zu sein. Einen Termin für die Hinrichtung wurde noch nicht festgelegt.

Laut Amnesty International wurden im Januar und Februar 94 Menschen im Iran hingerichtet: Der iranische Präsident Ebrahim Raisi. Foto: Iranian Presidency (AFP)

Irans oberster Gerichtshof hat das Todesurteil gegen einen Mann bestätigt, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft hat. Dies gab die Justizbehörde auf ihrem Webportal Mizan am Sonntag bekannt. Habib C. wird vorgeworfen, als Anführer einer Separatistengruppe an einem Terroranschlag auf eine Militärparade in der Stadt Ahwas im Südwesten des Landes 2018 beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 25 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt, auch Zivilisten.

Das nun bestätigte Urteil wurde im Dezember vergangenen Jahres gefällt. Ein Datum für die Hinrichtung sei noch nicht festgelegt worden, hiess es. Da der Iran die doppelte Staatsangehörigkeit nicht anerkennt, bekam C. keinen konsularischen Beistand von der schwedischen Botschaft in Teheran. Im Iran droht auch einem 67 Jahre alten Deutsch-Iraner die Hinrichtung. Seine Tochter appellierte in den vergangenen Tagen an die Bundesregierung, dies zu verhindern.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden im Iran allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahr mindestens 94 Menschen hingerichtet. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. Auch mindestens vier Männer, die im vergangenen halben Jahr an Protesten teilgenommen hatten, wurden exekutiert.

SDA/sep

