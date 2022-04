Russische Sportfunktionäre – IOK reagiert auf Schweizer Forderung nach Ausschluss Bundesrätin Viola Amherd forderte vom Internationalen Olympischen Komitee den Ausschluss russischer Sportfunktionäre. Nun hat die Organisation sich geäussert.

Mitglieder des Internationalen Olympische Komitees (IOK) vertreten laut der Organisation nicht ihr Land: IOK-Sitz in Lausanne. (Archivbild) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

IOK-Mitglieder werden als Individuen vom IOK gewählt und vertreten laut der Olympischen Charta nicht ihr Land in dem Gremium. Das hat das IOK als Reaktion auf die Schweizer Forderung nach Ausschluss russischer und belarussischer Funktionäre mitgeteilt.

Die in das Internationale Olympische Komitee (IOK) gewählten Einzelpersonen würden dann als IOK-Botschafter für die Sportorganisationen in ihrem jeweiligen Land delegiert, schrieb das IOK am Montag. Zurzeit gebe es jedoch keine IOK-Treffen, an denen russische IOK-Mitglieder teilnehmen.

«Funktionäre dem Regime näher als Sportler»

Die Schweiz fordert vom IOK den Ausschluss von Funktionären aus Russland und Belarus aus Spitzenämtern in internationalen Sportverbänden. Sportministerin Viola Amherd schickte dazu einen Brief an IOK-Präsident Thomas Bach, über den Tamedia berichtete.

Amherd stellt darin klar, dass es einen «weiteren Schritt» des IOK brauche. Es sei essenziell, dass russische und weissrussische Funktionäre nicht mehr länger akzeptiert würden – «weder in den Führungsgremien der internationalen Sportverbände noch im IOK», lässt die Bundesrätin Bach wissen. Angesichts der Situation in der Ukraine reiche es nicht mehr aus, Athletinnen und Athleten aus den beiden Ländern von Wettkämpfen im Ausland auszuschliessen.

Abo Russische Sportfunktionäre Sie unterstützen Putin – und behalten ihre Jobs in der Schweiz Auch Swiss Olympic kritisiert das IOK. «Viele Funktionäre sind nach unserer Einschätzung enger mit dem Regime verbunden als die Sportler», sagt Sprecher Alexander Wäfler. «Uns geht es um Gleichbehandlung von Sportlern und Funktionären.»

SDA/ij

