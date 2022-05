Geldblog: Turbulenzen an der Börse – Inwieweit eine Änderung der Anlagestrategie jetzt Sinn macht Wer im Alter auf Vermögenserträge angewiesen ist, kommt trotz zahlreicher Unsicherheiten kaum an Aktien vorbei. Welche Fragen sich Anleger stellen sollten. Martin Spieler

Turbulente Zeiten: Derzeit sind die Aktienmärkte aufgrund vieler Faktoren volatil. Foto: Richard Drew (Keystone)

Ich bin 73 Jahre alt, geschieden, habe eine kleine Rente von 1655 Franken plus 2100 Franken AHV pro Monat. Mein Vermögen von rund 250'000 Franken lasse ich verwalten. Aktien 35,5 Prozent, Immobilien 5,4 Prozent, Zinswerte 56,1 Prozent, Bar 3,1 Prozent. Da die erwähnte Summe mein einziges Vermögen ist, stellt sich mir die Frage, ob meine Anlagestrategie mit dem Aspekt der jetzigen grossen Unsicherheit sinnvoll ist? Was halten Sie von der Börsenweisheit «Sell in May and go away» – Aktienpositionen im Mai verkaufen und im Oktober wieder kaufen? Leserfrage von W.G.