Brisante Lesung im Literaturhaus – «Inwiefern soll es heikel werden?» Kaum ist das Zionistenkongress-Jubiläum vorbei, liest die palästinensische Autorin Adania Shibli in Basel. Politisches Statement oder Zufall? Intendantin Katrin Eckert steht Rede und Antwort. Vivana Zanetti

Tagesordnung an der israelisch-palästinensischen Grenze: Israelische Soldaten versperren einem palästinensischen Paar den Weg. Foto: Reuters/Najeh Hashlamoun

Die knapp 20 verschiedenen Veranstaltungen, die in den letzten Tagen in Basel parallel stattfanden, hatten – zumindest auf den ersten Blick – nicht viel miteinander zu tun. Andere ergänzen sich auf unheimlich brisante Weise. Die Rede ist vom Anfang Woche über die Bühne gegangenen 125-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses auf der einen Seite und der Lesung der palästinensischen Autorin Adania Shibli am Donnerstag im Literaturhaus auf der anderen Seite.